Italia | la Commissione UE taglia ancora le stime

blogo

(Di martedì 7 maggio 2019)LaEuropea ha rivisto nuovamente al ribasso ledi crescita per l'. Nel mese di febbraio era arrivata la prima e più consistente sforbiciata alleper il Pilno, passato in un solo colpo dal +1,2% (del novembre 2018) al +0,2%. Secondo le nuovel'quest'anno non andrà oltre un misero +0,1%, confermandosi maglia nera tra i Paesi della zona Euro, la cui crescita è stimata al +1,4% per quest'anno.Al penultimo posto tra i Paesi della zona Euro c'èla Germania, per la quale è previsto un +0,5%, confermando così le stesseal ribasso fatte da Berlino. Al primo posto della classifica c'è invece la Grecia (che ha tanto terreno da recuperare) con il suo +2,2%, seguita dalla Spagna che nel 2019 dovrebbe crescere del 2,1%. La Gran Bretagna, invece, nonostante le incertezze legate alla Brexit, è stimata in crescita dell'1,3%, così come ...

PE_Italia : ??Cosa c'entra il Parlamento europeo con la presidenza della Commissione? Scoprilo con la nostra infografica ??… - forza_italia : Le nuove previsioni economiche della Commissione europea ci dicono che l'Italia è ultima in Europa per crescita, in… - sole24ore : La Commissione europea prevede una crescita per quest'anno dello 0,1% (in calo dallo 0,2% previsto in febbraio). Da… -