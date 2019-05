Italia | la Commissione taglia ancora le stime di crescita

Conti pubblici - Di Maio : 'Da Commissione Ue interpretazioni curiose - locomotiva Italia va avanti' : 'È curioso che un numero simile a quello dell'Istat da parte della Commissione europea venga interpretato in senso opposto': così commenta le...

La Commissione stronca l'Italia : "Ultima in Europa per crescita" : Italia ultima in Europa per crescita dell'economia nel 2019, con un deficit che senza aumento dell'Iva arriverà al 3,5% l'anno prossimo e un debito record nel 2020. Questo il quadro fosco che la Commissione europea dipinge per l'Italia nelle ...

La Commissione Europea taglia la crescita : nel 2019 l'economia dell'Italia sarà la peggiore d'Europa : La mancata crescita del settore economico avrà come ripercussione anche l'aumento del deficit che dovrebbe salire al 2,5% quest'anno e addirittura al 3,5% nel 2020. Anche il debito pubblico subirà un ...

Commissione Ue - Moscovici : 'Prospettive di crescita dell'Italia sono scese brutalmente' : "La Commissione Ue e l'Italia avevano raggiunto un accordo sul bilancio italiano sulla base di una crescita dell'uno %. Ora queste prospettive sono scese brutalmente e questo ha un impatto sulle ...

Italia - la Commissione UE taglia ancora le stime : La Commissione Europea ha rivisto nuovamente al ribasso le stime di crescita per l'Italia. Nel mese di febbraio era arrivata la prima e più consistente sforbiciata alle stime per il Pil Italiano, passato in un solo colpo dal +1,2% (del novembre 2018) al +0,2%. Secondo le nuove stime l'Italia quest'anno non andrà oltre un misero +0,1%, confermandosi maglia nera tra i Paesi della zona Euro, la cui crescita è stimata al +1,4% per quest'anno.Al ...

La Commissione Ue taglia la crescita Italiana : +0 - 1% nel 2019 - i peggiori in Europa : Le nuove previsioni economiche della Commissione europea hanno tagliato nuovamente le stime di crescita per l'Italia: +0,1% nel 2019, contro lo 0,2% che si attendeva invece qualche mese fa. Anche il deficit e il debito pubblico dovrebbero salire durante l'anno, pesando sul bilancio italiano. Nel 2020 potrebbe rendersi necessaria una manovra correttiva da circa 30 miliardi.Continua a leggere

Pil - Commissione Ue taglia ancora le stime dell'Italia : +0 - 1% nel 2019 - : Bruxelles prevede un +0,7% per il 2020 contro il +0,8% annunciato a febbraio. Il nostro Paese è l'unico con investimenti negativi, -0,3% sull'anno precedente, ed è ultimo anche per crescita e ...

La Commissione Europea ha di nuovo abbassato le stime di crescita per il PIL Italiano : La Commissione Europea ha di nuovo abbassato le stime di crescita per il PIL italiano nel 2019, passando dallo 0,2 per cento allo 0,1 per cento, mentre per il 2020 la stima di crescita è passata dallo 0,8 per cento allo 0,7

La Commissione Ue vede male l'economia Italiana - Pil - deficit - lavoro... - : Roma, 7 mag., askanews, - La Commissione europea ha effettuato una limatura sulla previsioni di crescita economica dell'Italia: ora sul 2019 stima un più 0,1%, cui dovrebbe seguire un più 0,7%nel 2020.

Juncker : "Tra Italia e Commissione Ue è grande amore" : "Tra Italia e Commissione Ue è grande amore". Così il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker al termine dell'incontro con il premier Giuseppe Conte. "Bisogna dirlo a tutti i ministri Italiani", ha aggiunto Juncker. "Con Conte ho avuto un colloquio cordiale come sempre e costruttivo come sempre", ha osservato il presidente della Commissione Ue.