“Italia al palo | non cresce più” | l’allarme dell’Europa Pesa l’incertezza politica 

(Di martedì 7 maggio 2019) L’Italia è ferma. Nonpiù. Non lo farà quest’anno, lo farà timidamente il prossimo anno, se tutto va bene e il contesto internazionale non si deteriorerà ulteriormente. E come se non bastasse aumenterà deficit e debito, invece di ridurli. Le tradizionali previsioni economiche di primavera della Commissione europea suonano da campanello d’all...

