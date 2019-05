IT | Capitolo 2 – il primo trailer uscirà fra pochi giorni

nerdgate

(Di martedì 7 maggio 2019) IT:2 è sicuramente uno dei film horror più attesi di quest’anno, dopo unfilm che globalmente ha incassato oltre 700.381.748 dollari, il clown più spaventoso della storia del cinema è pronto a tornare con questo secondoconclusivo della storia di Stephen King. Tra le strade di New York, sopratutto a Times Square, sono apparsi degli annunci inediti, i quali rivelano che ildel film verrà rilasciato nel corso della giornata di giovedì, 9 maggio. Ovviamente l’orario non è confermato ma molto probabilmente in Italia lo avremo nella notte fra giovedì e venerdì oppure nella mattina. Ricordiamo che IT:2 si ambienterà 27 anni dopo le vicende delfilm, con il Club dei Perdenti ormai in versione adulta. Nel ricchissimo cast: James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Xavier Dolan, James Ransone, Jay Ryan, Isaiah Mustafa, Sophia Lillis, ...

