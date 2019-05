Istat per prospettive economiche ancora rischi al ribasso

Istat - segnali di fiducia per l'economia : "Possibile miglioramento dei ritmi produttivi" : La fase di bassa crescita dell'economia mondiale, confermata dagli indicatori di inizio 2019, ha interessato un numero crescente di paesi. Le prospettive economiche continuano a essere caratterizzate ...

Siri - Conte : "Nessuna conta in cdmImpegnati per tutta la legIstatura" : Governo in bilico e a un passo dalla crisi? "Tutte false notizie", assicura il premier Conte. "Non ci sarà alcuna conta in Consiglio dei ministri", scandisce. "Stiamo tutti lavorando, siamo tutti concentrati a lavorare. Siamo tutti determinati a portare avanti questa esperienza di governo, quindi non raccogliete false notizie, false dichiarazioni" Segui su affaritaliani.it

Regeni - Fico : “Egitto ha depIstato ma siamo tutti uniti per cercare verità”. E su Libia : “Porto sicuro? Boutade enorme” : “Su Giulio Regeni l’Italia non abbandonerà la ricerca della verità. È per questo che abbiamo votato e approvato la commissione di inchiesta sulla morte di Giulio. Lo Stato italiano non si fermerà. E non si fermerà la Camera, il Senato, il governo, la procura. siamo tutti uniti per chiedere verità fino in fondo“. Lo ribadisce il presidente della Camera Roberto Fico, intervenuto a Dogliani, al Festival della Tv e dei nuovi ...

Meghan Markle - auto con coperte rosa avvIstate vicino a Frogmore Cottage : la royal baby è nata? : È nato? O forse sarebbe meglio dire: è nata? Si prevede che Meghan Markle ed Harry annuncino la nascita del loro primo figlio a breve. Il bambino, che sarà il settimo in linea...

Per l’Istat l’Italia è fuori dalla recessione. Esultano i 5 stelle : Arriva un ottima notizia per l’economia italiana. Dopo due trimestri di segno meno infatti, il Pil del nostro Paese ha fatto registrare nei primi tre mesi del 2019 un rialzo congiunturale dello 0,2%. Il dato, fornito dall’Istat va addirittura oltre le attese degli analisti. Su base annua, nel I trimestre, il Pil è salito invece dello 0,1%. Sono queste le stime preliminari dell’istituto di statistica che certificano quindi che ...

Istat - buone notizie per l'Italia : la disoccupazione scende - il Pil sale e sia pur di poco siamo fuori dalla recessione : Secondo quanto riportato dall'Istat, l'economia italiana sta vivendo 'un moderato recupero che ha interrotto la debole discesa dell'attività registrata nei due trimestri precedenti': 'l'ultimo anno ...

Istat - 41 contratti in attesa di rinnovo per 6 - 5 milioni di dipendenti : a cura di Labitalia/Adnkronos Nel periodo gennaio-marzo sono stati recepiti due accordi mentre 27 sono scaduti, 15 della Pubblica amministrazione,. Alla fine di marzo 2019 i contratti collettivi ...

Istat : contratti lavoro scaduti per 52% : 11.50 Invariate le retribuzioni contrattuali orarie a marzo, rispetto al mese precedente, mentre aumentano dell'1,4% su marzo 2018. Lo comunica l'Istat, precisando che nei primi 3 mesi del 2019 la retribuzione oraria media è cresciuta dell'1,6% rispetto al 1° trimestre 2018. A fine marzo, i contratti in attesa di rinnovo sono 41 e interessano circa 6,5 milioni di lavoratori (il 52,4%). La quota torna a sorpassare il 50%, come non accadeva ...

Istat - il mattone recupera i livelli di otto anni fa : Il mercato immobiliare si riporta sui valori di otto anni fa . Nel quarto trimestre 2018 l'indice destagionalizzato delle compravendite registra un'accelerazione della crescita del mercato immobiliare ...

Istat : mercato immobili recupera su 2010 : 11.28 Il mercato immobiliare riaggancia i livelli di 8 anni fa.Lo comunica l'Istat: "Nel quarto trimestre 2018 l'indice destagionalizzato delle compravendite registra un'accelerazione della crescita del mercato immobiliare che, a livello nazionale, raggiunge i valori medi del 2010,trainato dalle transazioni rilevate nel Nord del Paese". Nel IV trimestre 2018, l'indice segna +4,7% rispetto al III trimestre (+4,4% per il settore abitativo e ...

Casa : Istat - il mercato immobiliare recupera i valori del 2010 : Il mattone recupera i livelli di otto anni fa. "Nel quarto trimestre 2018 l'indice destagionalizzato delle compravendite registra un'accelerazione della crescita del mercato immobiliare che, a livello ...

Istat : febbraio in crescita per fatturato all'industria - deludono ordini : Dopo il dato positivo sulla produzione industriale, segnali di miglioramento dall'economia italiana arrivano oggi con il dato sul fatturato dell'industria di febbraio. Secondo i numeri diffusi oggi dall'Istat i ricavi registrano un nuovo, seppure 'modesto' aumento mensile, +0,3% , ...

In Italia in povertà assoluta oltre 5 milioni di persone - lo dice l'Istat - : Roma, 17 apr., askanews, - Nel 2017 gli individui in povertà assoluta sono 5 milioni e 58mila, 8,4%,. Le condizioni dei minori rimangono critiche: tra di loro, i poveri assoluti sono infatti il 12,1%. ...

Def - Istat : “Verosimile pil 2019 a +0 - 2%”. Bankitalia : “Senza aumenti Iva o coperture alternative deficit/pil al 3 - 4%” : La previsione sulla crescita 2019 inserita dal governo nel Def , +0,2% tenendo conto dell’effetto di manovra e decreti Crescita e Sblocca cantieri, è “verosimile“. Ma i rischi sono molto rilevanti, perché tutte le stime sono appese all’ipotesi che l’esecutivo gialloverde riesca a disinnescare le clausole di salvaguardia sull’Iva, una zavorra da oltre 23 miliardi sui conti del 2020, trovando coperture ...