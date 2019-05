Iran | da Usa guerra psicologica | vinceremo

Gli Usa inviano portaerei in Medio Oriente : “Un chiaro messaggio all’Iran” : Gli Stati Uniti invieranno un gruppo di attacco di portaerei e una task force per i bombardieri in Medio Oriente per dare un messaggio «chiaro e inconfondibile» all’Iran, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. «In risposta a una serie di indicazioni e avvertimenti preoccupanti, gli Stati Uniti stanno schierando il grup...

In Iran trovato il modo per aggirare le sanzioni USA - : L'Iran intende sfruttare attivamente il "mercato grigio" per la vendita del suo petrolio con lo scopo di superare le sanzioni americane sulle esportazioni delle materie prime di Teheran. Lo ha ...

Iran - al via oggi stop Usa a export greggio. Teheran : rimedieremo : ... durante la festa del primo maggio, i leader Iraniani hanno promesso di superare l'impatto delle nuove misure sull'economia del Paese già in evidente difficoltà per il verticale calo del valore della ...

Il regista - nemmeno tanto occulto - delle sanzioni Usa all'Iran : Un tale atto non solo porterebbe alle stelle il prezzo del petrolio con intuibili conseguenze sull'economia mondiale, ma renderebbe anche pressoché inevitabile un intervento militare statunitense, ...

Gli Usa ritIrano la firma dal trattato sul commercio delle armi convenzionali : Gli Stati Uniti ritireranno la firma dal trattato internazionale sul commercio delle armi (Att): lo ha detto il presidente Donald Trump, firmando un decreto davanti alla convention annuale della Nra e spiegando che chiederà al Senato di interrompere il processo di ratifica.Il trattato, entrato in vigore nel 2014 e già ratificato da 101 Stati, regola il commercio internazionale delle armi convenzionali."Il presidente Obama ha ...

L’Iran del cinema - le sanzioni Usa penalizzano i giovani più aperti : Mentre l'Iran continua a fare notizia per quello che Trump vuole fare, dire e far dire di questo Paese, sugli ultimi due piani di un moderno centro commerciale di Teheran si è riunita in questi giorni, a raccontare tutt'altra storia, una nutrita rappresentanza della cinematografia internazionale: dall'Europa alla Russia, dalla Cina al Giappone, dall'India al Medio Oriente, fino alla galassia asiatica per noi semisconosciuta dell' ex ...

Prezzi benzina : su alcune autostrade si superano i due euro al litro. Le cause? Sanzioni Usa all’Iran e tensioni in Libia : Oltre i due euro a litro. Il prezzo della benzina tocca Prezzi molto elevati alla vigilia del ponte del 25 aprile. La causa? L’inasprimento delle Sanzioni statunitensi all’Iran oltre alla tensioni in Libia che hanno causato un aumento del prezzo del greggio. L’Osservatorio carburanti del Mise ha evidenziato come sulle autostrade i Prezzi arrivino a a superare i 2 euro al litro per la benzina: è il caso dei 2,041 euro al litro ...

Energia : consigliere Usa Kudlow - fine esenzioni petrolio Iraniano non farà aumentare prezzi : "Non vedo alcun impatto tangibile, il mondo è inondato di petrolio", ha detto Kudlow durante un'apparizione al National Press Club. I prezzi del petrolio hanno toccato oggi il livello più alto da ...

Petrolio ai massimi dopo stretta Usa su Iran/ Costi continuano a salire : Il prezzo del Petrolio vola ai massimi da sei mesi sul mercato asiatico dopo la stretta di Trump sull'Iran: mossa Usa mettendo le ali ai Costi del barile.

