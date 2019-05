Investita 70enne | trasportata all' ospedale Criscuoli

avellinotoday

(Di martedì 7 maggio 2019) Sant'Angelo dei Lombardi - Pedonein via Bartolomei. È accaduto verso le 13.00. L'automobilista si è subito fermata per soccorrere lache è statadal 118 all''...

Irpinia_News : Incidente a Sant'Angelo dei Lombardi, investita una 70enne - irpiniatimes1 : 70enne investita a Sant’Angelo dei Lombardi: è in prognosi riservata - ottopagine : Investita da un'auto, grave una 70enne #SantAngelodeiLombardi -