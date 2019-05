Internazionali d’Italia Roma 2019 | le favorite Simona Halep a caccia del primo titolo al

Musetti-Sinner - pre-qualificazioni Internazionali d’Italia Roma 2019 : programma - orari - tv e streaming : Sono i due talenti del tennis italiano e domani si affronteranno sul Pietrangeli per un posto in finale nel torneo delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia: a Roma, il secondo match a partire dalle ore 10.45 opporrà Lorenzo Musetti a Jannik Sinner. La sfida potrebbe anche valere un posto nel main draw nel caso in cui Andreas Seppi acceda direttamente al tabellone principale senza l’utilizzo di una wild card. Al momento ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Lorenzo Musetti e Jannik Sinner accedono alle semifinali delle pre-qualificazioni - bene Paolini e Cocciaretto : Sui campi del Foro Italico di Roma si è tenuta la quarta giornata delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia di tennis (giovedì 9 maggio la conclusione). Nella giornata odierna i due talentuosi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno fatto vedere tutto il loro talento sul rosso capitolino, regolando rispettivamente Riccardo Balzerani (6-2 6-0) ed Enrico Dalla Valle (6-2 6-4). Due incontri nei quali il tennis di alto profilo dei due ...

Internazionali d’Italia – Federer smorza gli entusiasmi : “Roma? Solo un’opzione - sono concentrato su Madrid e Parigi” : Roger Federer smorza gli entusiasmi dei fan italiani in merito alla sua partecipazione agli Internazionali d’Italia: giocare a Roma non è una priorità per il tennista svizzero Roger Federer giocherà a Roma sì o no? È questa la domanda che tutti gli appassionati di tennis italiani si stanno ponendo in queste settimane. Il tennista svizzero ha deciso di tornare a giocare sulla terra rossa dopo diversi anni d’assenza e risulta ...

Tennis - Roger Federer : “La partecipazione agli Internazionali d’Italia 2019 è un’opzione. Dipende da come andrà a Madrid” : Senza se e senza ma è lo svizzero Roger Federer l’osservato speciale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Lo svizzero, attuale n.3 del mondo, fa il suo ritorno sulla terra rossa dopo tre stagioni e comincia dal torneo iberico il proprio percorso che vorrà portarlo al Roland Garros (26 maggio-9 giugno). L’elvetico giocherà quest’oggi, non prima delle 20.00, contro il francese Richard Gasquet (n.39 del mondo) e si aspetta un ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : i favoriti. Nadal è l’uomo da battere. Djokovic e Thiem primi rivali e Fognini sogna al Foro Italico : Gli Internazionali d’Italia 2019 sono ormai alle porte. Il torneo maschile comincerà ufficialmente sabato con le qualificazioni, ma già da domenica ci saranno alcuni match del tabellone principale. Al Foro Italico saranno presenti con ogni probabilità tutti i migliori del mondo, ad eccezione del solo Roger Federer, che dopo Madrid giocherà nuovamente al Roland Garros. Solo una prematura sconfitta nel torneo spagnolo potrebbe spingere lo ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Italia - mai come questa volta si può sognare. Fognini-Cecchinato-Berrettini : un tris d’assi per esaltare il Foro Italico : Da molto tempo non c’era così tanta attesa per i tennisti Italiani in vista degli Internazionali d’Italia maschili. E questo per i grandi risultati che stanno ottenendo i nostri giocatori: Fabio Fognini ha vinto a Montecarlo il suo primo Masters 1000, Matteo Berrettini nelle ultime due settimane ha vinto a Budapest ed è arrivato in finale a Monaco salendo fino al numero 31 del ranking mondiale, Marco Cecchinato non ha ancora ottenuto un exploit ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : disputati gli ottavi delle pre-qualificazioni. Avanti Baldi - Sinner e Paolini - out Trevisan : Si sono allineati ai quarti di finale i tabelloni delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia di tennis: oggi sono entrati in scena i migliori otto sia nel tabellone maschile che in quello femminile, e da domani si lotterà per le wild card. Chi arriverà in semifinale avrà la certezza di giocare almeno le qualificazioni, mentre chi perderà dovrà continuare a giocare per puntare ad un ulteriore invito per ciascuno dei tabelloni ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : gli azzurri nel tabellone di qualificazione. Quattro wild card per gli italiani : Manca meno di una settimana all’inizio degli Internazionali d’Italia 2019. Al Foro Italico è già quasi tutto pronto per uno degli eventi più belli ed importanti dell’intero panorama tennistico mondiale. Per quanto riguarda il settore maschile sicuri di un posto nel tabellone principale sono Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Matteo Berrettini, Andreas Seppi e Lorenzo Sonego. Berrettini, Sonego e Seppi hanno ricevuto una wild card ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : A Roma sono già in corso le pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia di tennis, ma nel fine settimana ecco che scatteranno anche le qualificazioni (in programma sabato 11 e domenica 12). Il torneo inizierà con la cerimonia del sorteggio dei tabelloni principali, che avrà luogo venerdì 10 maggio, mentre il torneo maschile scatterà domenica 12 maggio, infine quello femminile avrà inizio lunedì 13. Di seguito il programma completo del ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : scattate le pre-qualificazioni. La pioggia rallenta subito il programma : Sono scattate oggi a Roma le pre-qualificazioni dei tornei di singolare degli Internazionali d’Italia di tennis: pioggia subito protagonista, con il programma che ha subito un sostanzioso rallentamento, e così i trentaduesimi verranno completati domani. Oggi si sono conclusi soltanto nove sfide per ciascun torneo. Domani in programma un tour de force, con il completamento della tornata odierna e la disputa dei sedicesimi. Di seguito tutti ...

Internazionali d’Italia – Binaghi fa chiarezza : “Federer? Non so se riuscirà a giocare 3 tornei di fila su terra - dipende da Madrid” : Angelo Binaghi spiega che la presenza di Roger Federer agli Internazionali d’Italia dipende dai risultati che avrà a Madrid: il direttore del torneo, Sergio Palmieri, mostra più ottimismo Nel corso della conferenza stampa di presentazione degli Internazionali d’Italia 2019, avvenuta nella giornata di ieri presso il Foro Italico, uno degli argomenti principali è stata la possibile presenza di Roger Federer. Il tennista svizzero ...

Sky Sport - Tennis : accordo con SuperTennis e Internazionali BNL d’Italia 2019 - dal 12 maggio : Due notizie importanti per quanto riguarda gli abbonati Sky, appassionati di Tennis.Sky Italia, infatti, ha annunciato oggi, venerdì 3 maggio 2019, un accordo con Sportcast, la società controllata dalla FIT che gestisce il canale SuperTennis, per uno scambio di contenuti riguardanti il biennio 2019-2020.prosegui la letturaSky Sport, Tennis: accordo con SuperTennis e Internazionali BNL d’Italia 2019, dal 12 maggio pubblicato su TVBlog.it 03 ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2019 : i tabelloni delle Prequalificazioni. Ci sono Sinner e Musetti : Tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti per il Tennis tricolore: tra poco più di una settimana scatteranno gli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. C’è grande attesa, ma il torneo inizia prima per alcuni giocatori del Bel Paese: ci sono infatti le Prequalificazioni, dove in palio ci sono wild card per il main draw (il vincitore) e per le qualificazioni. Andiamo a scoprire i due tabelloni: al via le stelle ...

