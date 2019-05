Infortunio Biglia | sospiro di sollievo per il Milan

Infortunio Biglia - l’argentino non ce la fa : entra Josè Mauri con il ‘giallo’ Bakayoko : Infortunio Biglia – Si sta giocando l’ultimo match valido per la 35^ giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Bologna, partita molto importante soprattutto per i rossoneri per la qualificazione in Champions League. Nel primo tempo Infortunio per Biglia, problema muscolare per il centrocampista che lascia il campo in barella e dolorante. Al suo posto Josè Mauri ma è giallo per il mancato ingresso di Bakayoko che non ...