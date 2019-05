Ines ama lo sport - VIDEO

Gaza - Hamas lancia centinaia di razzi - morti quattro israeliani. Ventuno le vittime palestInesi : Nella notte è intervenuto il Dipartimento di Stato Usa sostenendo 'il diritto all'autodifesa di Israele dopo gli attacchi missilistici' e oggi anche l'alto rappresentante per la politica estera dell'...

Hamas sta lanciando missili contro Israele in risposta all’uccisione di 4 palestInesi nella Striscia di Gaza : Sabato mattina l’esercito israeliano ha detto che più di 90 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso il Centro e il Sud di Israele in risposta all’uccisione di quattro palestinesi avvenuta venerdì nella Striscia di Gaza; la maggior

Incendio in discarica nel Bergamasco : Comune chiede di chiudere le fInestre - vietati eventi all’aperto : I vigili del fuoco sono ancora impegnati nella messa in sicurezza della Valcart di Rogno (Bergamo) devastata da un Incendio divampato nella mattina di Pasqua. Il rogo ha distrutto l’azienda che si occupa di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti. Il Comune di Rogno, con un’ordinanza, ha vietato lo svolgimento di manifestazioni all’aperto e invita i cittadini a tenere le finestre chiuse. E’ stata vietata la raccolta e il ...

Amazon : la chiusura del marketplace in Cina? Solo busIness : Milano, 18 apr., askanews, - La decisione di Amazon di chiudere da luglio in Cina il marketplace, cioè la piattaforma per i venditori terzi, è Solo una questione di business. Il perché lo ha precisato ...

Entro luglio Amazon chiuderà la sezione cInese del suo sito : Amazon ha comunicato che Entro luglio chiuderà la sezione cinese del suo sito e non opererà più come rivenditore online in Cina, anche se continuerà a vendere i suoi servizi di cloud. I clienti cinesi di Amazon potranno continuare a comprare

MotoGP - DaInese Riding Masters - Rossi : 'Jerez esame importante per competitività Yamaha' : Scesi in pista con il nove volte campione del mondo sono stati Guido Meda e Mauro Sanchini: "Si sono comportati bene, abbiamo girato insieme. Sanchio è molto veloce, guida di traverso come ai vecchi ...

Il busIness di Amazon in Italia : entro il 2020 altri 4 poli - InvestireOggi.it : La crescita di Amazon in Italia è un dato di fatto. Il colosso americano sta portando avanti un grosso piano di sviluppo nel nostro paese e la ricaduta occupazionale è senz'altro ottima. In ultimo è ...

La marcia di protesta - per le ex Province siciliane - dei sindaci messInesi - chiamati a raccolta dal primo cittadino metropolitano Cateno De ... : A riferirlo è il primo cittadiino di Messina, Cateno De Luca… si ricorda che il sottosegretario Villarosa si era impegnato ad assicurare risorse aggiuntive per le ex Province, la realtà però è ...

Ombre cInesi sul fotovoltaico - TeleRama vince la causa da 220 mila euro : ... " L'esame della copiosa documentazione allegata tempestivamente dai convenuti, come le tante visure camerali, ndr, dà prova che il diritto di cronaca è stato esercitato nei limiti indicati dalla ...