Inchiesta tangenti sull' eolico | il sottosegretario Siri risponderà ai pm Arata per tre

Inchiesta tangenti sull'eolico - il sottosegretario Siri risponderà ai pm. In corso l'interrogatorio di Arata : ROMA - Il sottosegretario Armando Siri non solo farà dichiarazioni spontanee ai pm, ma risponderà a eventuali richieste di chiarimenti da parte degli inquirenti. A farlo sapere è Fabio Pinelli, l'...

Tangenti - Fontana : “Non dico nulla. Io parte offesa”. Salvini : “Orgoglioso di lui. E grazie a forze dell’ordine per l’Inchiesta” : “Non dico nulla, ho letto che io sono parte offesa. Quindi per rispetto della magistratura le cose che dovrò dire le dirò a loro”. Sono queste le parole con cui il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia che ha portato all’arresto di 43 tra politici, amministratori pubblici e imprenditori di Lombardia e Piemonte. Tra gli arrestati c’è anche il ...

Pietro Tatarella e Fabio Altitonante - chi sono i 2 consiglieri di Forza Italia arrestati nell’Inchiesta su appalti e tangenti : sono gli ex enfant prodige, la classe emergente, la speranza per un ricambio delle file di Forza Italia, nuova linfa possibile per proseguire la storia degli azzurri soprattutto nel cuore della Lombardia, dove il partito è nato oltre 25 anni fa. Oggi Pietro Tatarella e Fabio Altitonante sono finiti agli arresti, il primo in carcere e il secondo ai domiciliari, in un’inchiesta per corruzione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia. ...

Scandalo De Vito - ecco l'Inchiesta segreta. Tangenti e Acea - spunta il "sistema Scorpio" : L'ad dell'azienda elettrica Donnarumma avrebbe pagato il grillino e Mezzacapo tramite sponsorizzazioni fasulle. Stesso metodo corruttivo usato da Giulio Gravina di Italpol e Davide Zanchi, interessato alla speculazione degli ex Mercati Generali. Ruolo-chiave per Stefania Scorpio, la donna che organizza il “Concerto di Natale in Vaticano” «I soldi? Dividiamoceli subito!». ecco le intercettazioni che fanno tremare il M5S " Marcello De Vito e la ...