Impresa del Liverpool | vince 4-0 Col Barcellona e va in finale di Champions

Impresa epica del Liverpool - batte 4-0 il Barcellona e vola in finale : Il Liverpool realizza l'Impresa ed è la prima finalista di Champions League. I Reds battono il Barcellona 4-0 ad Anfield nella semifinale di ritorno e ribaltano la sconfitta per 3-0 subita all'andata. Successo deciso dalle reti di Origi (7') Wijnaldum (54'e 56') e ancora Origi (79'). La squadra di K

Liverpool - l'Impresa del secolo : 4-0 al Barça e finale di Champions : Il Liverpool ribalta clamorosamente lo 0-3 dell'andata e batte il Barcellona 4-0 ad Anfield Road, nel ritorno della semifinale di Champions League, qualificandosi per la finale. Gli inglesi...

Basket - i migliori italiani della 29 giornata di Serie A. Gran serata per Marcu Spissu - solido Andrea La Torre - Giampaolo Ricci protagonista nell’Impresa di Cremona : Prima di parlare di cos’hanno fatto i giocatori italiani in questa ventinovesima e penultima giornata della Serie A, bisogna fare una premessa doverosa. Tale turno di campionato è stato sostanzialmente a sette partite, perché l’ottava, tra Brescia e Virtus Bologna, si è giocata dieci giorni fa ed ha visto la tripla di Luca Vitali far brillare le ultime speranze della Germani, che però da ieri è ufficialmente esclusa dalla corsa ai ...

Giovane coppia costruisce la casa dei sogni - ma per un errore dell’Impresa edile sul terreno sbagliato : Tutto si sarebbero aspettati Mark Voss e sua moglie tranne di finire dentro un incubo legale come quello che in cui si sono impantanati. I due hanno coronato il sogno di costruire la casa dei loro desideri, ma per sbaglio è stata edificata su un terreno che non è di loro proprietà, ed ora è nata la prevedibile contesa con il reale proprietario del terreno. Voss è un agente immobiliare che possedeva diversi lotti di terreno a Tampa, ...

Samsung Volley Cup A2 – Fantastica Impresa della Golden Tulip : Trento ko in Gara-3 - finale assicurata : Samsung Volley Cup A2: impresa Golden Tulip a Trento, batte 3-1 la Delta Informatica in Gara-3 e vola in finale. Duello con la Zambelli per l’A1, si parte domenica 12 maggio al PalaVignola di Caserta in diretta esclusiva su LVF TV La Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta è la seconda finalista dei Play Off Promozione della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. Le rosanero di Dragan Nesic riescono nell’impresa di conquistare in ...

Speedway delle Nazioni - in Germania il primo dei due round di qualificazione : Italia chiamata all’Impresa : Si svolgerà in Germania il Race Off 1, primo dei due round di qualificazione all’attesissimo Speedway delle Nazioni I piloti della Maglia Azzurra Speedway sono pronti a scendere in pista per il Race Off 1, il primo dei due round di qualificazione allo Speedway delle Nazioni. Appuntamento domani sera a Landshut, in Germania, dove si sfideranno sette squadre nazionali. L’Italia è chiamata al difficile compito di conquistare una delle ...

Quote Serie A – Derby della Mole - l’Impresa del Torino allo Stadium è a 5.00. Lazio-Atalanta in equilibrio su Sisal Matchpoint : Quote Serie A – Nella corsa Champions si è inserito a sorpresa anche il Torino che, a soli 3 punti dal quarto posto, sta legittimamente facendo un pensierino a quella che sarebbe un’impresa. La squadra granata trova però sulla sua strada la Juventus, già Campione d’Italia, in un Derby della Mole che si presenta più sentito che mai. Il Torino non vince da ben 24 anni in casa dei bianconeri e, anche stavolta, le Quote Sisal Matchpoint ...

Pordenone - Tesser prolunga dopo l’Impresa della promozione : i dettagli del rinnovo : Il Pordenone ha conquistato una storica promozione nel campionato di Serie B, merito anche e soprattutto dell’allenatore Attilio Tesser che guiderà la squadra anche nella prossima stagione. Si tratta di un segnale di continuità da parte della società che proverà ad affrontare una stagione tranquilla nel prossimo campionato. L’accordo è stato raggiunto fino al 2021. “Sono felicissimo di proseguire il percorso iniziato lo ...

Quote Champions : possibile secondo i bookies un’altra Impresa dell’Ajax in trasferta - ma gli Spurs restano di poco favoriti : Quote Champions – Due mondi destinati a incrociarsi. Le due semifinali di Champions League raccontano storie e percorsi completamente diversi. Da una parte Tottenham e Ajax, le due sorprese del torneo, dall’altra Barcellona e Liverpool, le due superpotenze nonché, almeno per il momento, le due più quotate alla vittoria finale: rispettivamente 2,50 e 3,55 secondo gli analisti di Planetwin365, che vedono invece più distanti Ajax ...

Calcio - Europei Under 17 2019 : gli azzurri convocati - la Nazionale a caccia dell’Impresa in Irlanda : Venerdì 3 maggio incominceranno gli Europei Under 17 di Calcio e l’Italia sarà protagonista in Irlanda, la nostra Nazionale è tra le migliori 16 del Vecchio Continente che si daranno battaglia per la conquista del titolo. Gli azzurrini furono protagonisti l’anno scorso quando persero la finale contro l’Olanda ai calci di rigore. Carmine Nunziata guiderà ancora una volta la nostra selezione inserita in un girone di ferro con ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Simone Barone - Impresa storica per l’ex centrocampista : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘Rubrica’ L’uomo del giorno, oggi è il compleanno dell’ex centrocampista Simone Barone. Ottima carriera da calciatore, esperienze soprattutto con Chievo, Parma, Palermo, Torino Cagliari e Livorno. Ma l’impresa più grande è stata soprattutto quella con la maglia della Nazionale, Barone infatti è campione de Mondo, è stato protagonista nello storico mondiale in ...

Da Parabiago alla Sicilia per la fibromialgia - l'Impresa del consigliere Vitali : Parabiago, Milano,, 29 aprile 2019 - Da Palermo ad Agrigento per la fibromialgia . Il consigliere comunale parabiaghese Christian Vitali è partito dal capoluogo Siciliano iniziando la camminata per la ...

L'Impresa del baby pattinatore russo : ecco il suo incredibile salto quintuplo : In patria è considerato il futuro del pattinaggio di figura russo, secondo alcuni addetti ai lavori è un vero prodigio. Lui è il 12enne Maxim Belyavsky, un giovane pattinatore su ghiaccio che sta ...

Milano - ModaImpresa oggetto di studio della scuola di moda internazionale Marangoni : Nell'incontro a tema 'Fashion promotion, communication & media' il manager Romolo D'Orazio ha raccontato il percorso dell'azienda dalla fase di start-up a quella attuale Milano. Continua l'ascesa di ...