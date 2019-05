Ilary Blasi insultata su Instagram | Totti la difende

Ilary Blasi non sa cucinare? Il simpatico siparietto social - video : [Per guardare il video clicca sull'immagine in alto] Francesco Totti difende Ilary Blasi dagli insulti social "Sei diventata un mostro, brutta". Così Francesco Totti distrugge un utente che ha insultato Ilary Blasi. Dopo aver difeso la moglie dagli insulti social, Francesco Totti è tornato a regalare un simpatico siparietto famigliare, con Ilary Blasi involontaria ...

Gomorra : anche Francesco Totti e Ilary Blasi fan di Gomorra. Guarda lo scatto “casalingo” con tanto di copertina : Ilary Blasi e Francesco Totti sono appassionati fan di “Gomorra“. La conduttrice tv e l’ex Capitano della Roma stanno sul divano pronti a gustarsi il gran finale della quarta serie. Con loro ci sono... L'articolo Gomorra: anche Francesco Totti e Ilary Blasi fan di Gomorra. Guarda lo scatto “casalingo” con tanto di copertina proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ilary Blasi offesa da un hater su Instagram : “Sei diventata un mostro”. Francesco Totti la difende : “E tu sei un demente” : Ilary Blasi posta una foto su Instagram, uno dei soliti haters scrive un commento offensivo e stavolta è il marito, Francesco Totti, a rispondere. Nell’immagine la conduttrice de Le Iene mostra la figlia Isabel impegnata a giocare con i Lego. La didascalia è semplice (“in costruzione”), la foto anche: la bimba seduta e i giochi intorno a lei. Tra i tantissimi commenti uno si è fatto notare e non in senso positivo: “Spero ...

Ilary Blasi a Lourdes come volontaria per i malati (Foto) : Ilary Blasi, che quest'anno abbiamo visto nella terza edizione del Grande Fratello Vip, aveva espresso questo desiderio in una vecchia intervista concessa al settimanale Gente: "Mi piacerebbe un’esperienza a Lourdes. Accompagnare i malati, la gente che va in pellegrinaggio, che è una cosa che sogno di fare da anni. Ho avuto tanto dalla vita, non lo dimentico. Penso che sia giusto e bello dedicarsi anche a chi ha bisogno".In occasione ...

