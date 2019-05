Il Segreto | anticipazioni clamorose | parla Mario Martin Don Anselmo

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 13-19 maggio 2019 : Elsa Avvelenata! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 13 a domenica 19 maggio 2019: Elsa indaga su Antolina che inizia ad avvelenarla! La scoperta di Mauricio! Anticipazioni Il Segreto: Antolina inizia ad avvelenare Elsa che, intanto, avvia delle serrate indagini per incastrarla. Si teme sempre più per la vita dei Castaneda, mentre Fernando si contraddice sempre più. Irene si scontra con Anacleto. Julieta ottiene una piccola rivincita! Intrighi ...

Beautiful anticipazioni americane : Wyatt e Sally in crisi - un Segreto li divide : anticipazioni americane Beautiful: crisi tra Wyatt e Sally, duro scontro È crisi tra Wyatt e Sally, stando alle ultime anticipazioni americane di Beautiful. Nel corso delle ultime puntate in onda in America, la giovane Spectra lascia addirittura la casa dove vive con lo Spencer. Il motivo? Ebbene il figlio di Bill si separa da Sally, […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: Wyatt e Sally in crisi, un segreto li divide proviene da ...

Anticipazioni Il Segreto - serale oggi : Elsa fugge e trova rifugio in un vecchio rudere : Torna il doppio appuntamento quotidiano con la telenovela Il Segreto che oggi, 7 maggio, verrà trasmessa sia di pomeriggio su Canale 5 che in prima serata su Rete 4. Considerando i positivi ascolti del serale, Mediaset ha infatti deciso di confermare la serie iberica anche con la puntata che comincerà alle ore 20:30 e proseguirà fino alle ore 21:25. Solo successivamente avrà inizio Una Vita, che andrà avanti fino a tarda serata e si concluderà ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 12 al 18 maggio 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 12 a sabato 18 maggio 2019: Mauricio confessa a Raimundo di sapere che la misteriosa “Lei”, nascosta nelle catacombe della villa, è ancora viva. I due stanno parlando di Francisca? Antolina, intanto, tratta Elsa al pari di una schiava. La Laguna, poco dopo, si reca da Consuelo e le chiede con successo un chiarimento. Julieta, dopo la sfuriata di Pilar, crede di avere perso per ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 7 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1945 de Il SEGRETO di martedì 7 maggio 2019: Dopo aver ammesso di aver sottratto i soldi alla locanda, Elsa chiede scusa a Marcela, Matias e Consuelo, ma Matias non vuole sentire ragioni e decide di cacciare in modo plateale la ragazza dalla pensione… Severo è sempre più triste per la questione delle acque contaminate, non comprendendo la scelta dei paesani di non volere il suo aiuto… Julieta cerca di aiutare ...

Il Segreto anticipazioni : ANTOLINA riesce a sedurre ISAAC : Grossa svolta nella trama de Il Segreto che ha come protagonisti Elsa Laguna (Alejandra Meco) e ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami): ANTOLINA Ramon (Maria Lima) riuscirà infatti a sedurre il marito! Cerchiamo di capire insieme come si arriverà a questo passaggio fondamentale della storyline… Spoiler Il Segreto: ANTOLINA si procura l’aborto Tutto inizierà quando ANTOLINA avrà il sospetto che il bambino che porta in grembo potrebbe avere una ...

Il Segreto - anticipazioni dal 6 all'11 maggio : i rapitori contattano Maria : Il Segreto è una celebre soap opera spagnola che attira numerosi telespettatori grazie ai numerosi colpi di scena che ne caratterizzano la trama. Le anticipazioni per le puntate che vanno dal 6 all'11 maggio prossimi non sfuggono a questa regola: i rapitori di Emilia e Alfonso contatteranno Maria e le chiederanno il pagamento di un riscatto per la loro liberazione. La Castaneda si convincerà del coinvolgimento di Fernando Mesia nel rapimento dei ...

QUESTA SETTIMANA a IL Segreto - le anticipazioni fino all’11 maggio : Ancora una nuova SETTIMANA con la telenovela Il SEGRETO e noi dunque vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali fino a sabato 11 maggio su Canale 5. La telenovela andrà anche in onda in prima serata martedì 7 maggio (su Rete 4). La festa organizzata per la festività dei defunti sembra non andare a buon fine, ma fortunatamente Paco riesce a trovare una soluzione e salva la situazione. Elsa cerca fino all’ultimo di discolparsi davanti agli ...

Il Segreto - anticipazioni : chi ha rapito Alfonso ed Emilia? : Sandra Cervera (Emilia) e Fernando Coronado (Alfonso) in Il Segreto Appuntamenti ricchi di eventi e colpi di scena, e non potrebbe essere altrimenti, per i protagonisti de Il Segreto. Approfittando della partenza di Gonzalo (Jordi Coll) da Puente Viejo, Fernando (Carlos Serrano) decide di dichiarare il proprio amore a Maria (Loreto Mauleon). La ragazza, stupita e lusingata per tale dichiarazione, gli risponde però di non essere ancora pronta per ...

Il Segreto - anticipazioni all'11 maggio : Fernando sospettato del rapimento dei Castaneda : Il Segreto è una seguitissima telenovela spagnola che va in onda ogni pomeriggio su Canale 5 e, come al solito, regala colpi di scena ed entusiasmanti indiscrezioni per i milioni di appassionati che seguono con grande interesse le gesta degli abitanti di Puente Viejo. Le anticipazioni delle puntate dal 5 all'11 maggio raccontano novità in merito alla vicenda che vede coinvolti i coniugi Castaneda e il loro rapimento del quale è sospettato ...

Il Segreto anticipazioni 5 maggio 2019 : tutti contro Elsa! : L'atteggiamento sospetto assunto dalla Laguna viene letto come una ammissione di colpa dagli abitanti di Puente Viejo e da Isaac.

IL Segreto - anticipazioni puntata di domenica 5 e lunedì 6 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1943 e 1944 de Il SEGRETO di domenica 5 e lunedì 6 maggio 2019: La festa organizzata per la ricorrenza dei defunti sembra non andare a buon fine, ma Paco salverà la situazione… Elsa Laguna cerca fino all’ultimo momento di discolparsi davanti agli occhi di Matias e Marcela… Elsa pur di discolparsi dall’accusa di aver sottratto i soldi alla locanda arriva ad accusare persino la povera Consuelo. Le ...