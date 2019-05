Il Regno Unito parteciperà alle elezioni europee | dice il vice primo ministro britannico

Brexit - “Regno Unito va al voto per le Europee. Le elezioni si svolgeranno il 23 maggio” : David Lidington, responsabile dell’ufficio del primo ministro britannico (Cabinet Office minister) lo ha dichiarato all’Associated Press: le elezioni per il Parlamento europeo si svolgeranno il 23 maggio nel Regno Unito, visto che il governo ha constatato di non avere abbastanza tempo per ratificare l’accordo sulla Brexit. A pubblicare per primo le parole di Lidington è stato il Guardian. Il Cabinet Officer minister ha inoltre ...

Londra crede ancora nelle favole : è nato il figlio di Henry e Meghan - Regno Unito fa festa : 'Lo mostreremo al mondo nei prossimi giorni'. "È stata la più grande esperienza che potessi mai immaginare. Quello che le donne sono in grado di fare va al di là della comprensione umana. Siamo ...

Regno Unito - è nato il figlio del principe Harry e Meghan Markle : E' nato il figlio del principe britannico Harry e della moglie Meghan. Lo ha reso noto lo stesso Harry sul profilo Instagram della coppia

Google Pay e Apple Pay supportati da alcuni servizi governativi nel Regno Unito : Il governo britannico ha deciso di accettare come metodi di pagamento per i servizi offerti anche soluzioni come Google Pay e Apple Pay. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Pay e Apple Pay supportati da alcuni servizi governativi nel Regno Unito proviene da TuttoAndroid.

Cosa succede con le elezioni europee nel Regno Unito? : C'è grande confusione e incertezza, come con tutto quello che circonda Brexit: se alla fine si dovesse votare, secondo i sondaggi vincerebbe il nuovo partito di Farage

Non c’è Brexit per i medici : Regno Unito a caccia di 2mila camici bianchi in tutta Europa : Uk a caccia di medici, infermieri e personale sanitario. In “barba” alla Brexit è stata avviata una campagna per il reclutamento di migliaia di medici di medicina generale da tutto il Vecchio Continente nei prossimi anni, con 2mila assunzioni in programma. L’offerta standard prevede un contratto triennale rinnovabile e una retribuzione iniziale di 3.000 sterline nette al mese...

Così il Regno Unito rischia di allevare il Dragone : Roma. C'è una questione di fondamentale rilevanza nazionale nel Regno Unito. Non è la Brexit. Mercoledì il segretario alla Difesa, Gavin Williamson, è stato licenziato dal primo ministro Theresa May ...

Secondo un sondaggio - un Over 65 su quattro nel Regno Unito gioca ai videogiochi : Se pensate che i videogiochi fossero per i giovani, allora vi sbagliate di grosso: un sondaggio infatti è riuscito a sfatare questo mito. La bellezza dei videogiochi è che possono essere reinterpretati da persone di tutte le età e se fino a qualche tempo fa, il videogioco in sé era visto adatto a persone più giovani, ora il trend accoglie persone anche più in là con gli anni.Secondo quanto riporta DualShockers, da un sondaggio è stato scoperto ...

Il Regno Unito dichiara l'emergenza climatica : inizia la rivoluzione green : Grazie alla mozione presentata da Jeremy Corbyn, il leader dell'opposizione laburista, questo stato di allerta è stato proclamato in tutto il Regno Unito, il primo paese al mondo a prendere una ...

Regno Unito - i gamberi dei fiumi contengono cocaina e ketamina : Secondo uno studio scientifico portato avanti nel Regno Unito, la fauna dei fiumi inglesi, in particolare il gambero d'acqua dolce, contiene evidenti quantità di cocaina, ketamina e pesticidi illegali. Le concentrazioni a volte sono basse, ma confermano comunque che l'acqua dei fiumi è colma di queste sostanze. In particolare i test sono stati effettuati nella contea del Suffolk. Ora, tramite nuovi studi, bisognerà capire se questo problema è ...

Regno Unito - svolta green : primo Paese al mondo a proclamare emergenza climatica : Il Regno Unito proclama l’emergenza climatica, accelerando il cammino verso la propria svolta green: è, infatti, il primo Paese al mondo a farlo. La Camera dei Comuni britannica ha approvato la mozione presentata nei giorni scorsi in aula dal leader del Labour, Jeremy Corbyn e invocata dai movimenti ecologisti in una serie di manifestazioni di piazza. La sfida laburista al governo Tory si traduce in diversi obiettivi concreti: il raggiungimento ...