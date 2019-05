Il re della maratona ci riprova in autunno | Giù il muro delle due ore | sfida alla

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Andrea Cuomo Il keniano Kipchoge ha già mancato l'impresa a Monza per soli 26 secondiFidippide non aveva sponsor. E non sappiamo quanto tempo ci mise a percorrere i 42 chilometri e passa trae Atene fatti di corsa e con tutta l'armatura addosso per annunciare ai suoi la vittoriabattaglia die poi - guarda un po' - crepare.Era l'estate del 490 avanti Cristo. Duemilacinquecento anni dopo un suo erede, il signor Kipchoge Eliud, di nazionalità keniota, correrà una(gara che da quella leggendaria impresa prende il nome) in meno di due ore. Abbattendo unpsicologico inimmaginabile. L'impresa sarebbe pari - secondo la stampa inglese - a quella di Roger Bannister che proprio 65 anni fa, era il 6 maggio 1954, corse il miglio, allora la corsa simbolo dell'atletica mondiale, in meno di 4 minuti: 3 minuti, 59 secondi e 4 decimi. Una gara che ...

CarloCalenda : All’arrivo della maratona di Padova, in una delle piazze più belle d’Europa. Dove conta lo sport, non il colore del… - AgidGov : Inizia #HackGov | Oltre 300 ragazzi da tutto il mondo alla Apple Developer Academy nel Polo di San Giovanni… - ElviraBianchi : RT @laVerdiMilano: Penultimo appuntamento della ‘Maratona Brahms’ • #ClausPeterFlor unisce in dialogo due tempi, due volti e due sensibilit… -