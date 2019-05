Il potere della scrittura | dalle teorie di Pennebaker alle parole di M Priviero

In Egitto è stata approvata tramite referendum la modifica della Costituzione che permetterà al presidente Sisi di stare al potere fino al 2030 : In Egitto è stata definitivamente approvata tramite referendum la modifica alla Costituzione che permetterà al presidente Abdel Fattah al Sisi di stare al potere fino al 2030. Circa l’89 per cento degli elettori ha votato a favore dell’emendamento costituzionale, già

Rai 3 - Todo Cambia : il potere della scelta - presentato da Lunetta Savino : -[live_placement]prosegui la letturaRai 3, Todo Cambia: il potere della scelta, presentato da Lunetta Savino pubblicato su TVBlog.it 19 aprile 2019 23:04.

Rai 3 - Todo Cambia : il potere della scelta - presentato da Lunetta Savino : Andrà in onda questa sera il primo appuntamento con Todo Cambia, la nuova docuserie condotta dall'attrice Lunetta Savino, in onda su Rai 3 questa sera venerdì 19 aprile in seconda serata. L'appuntamento si ripeterà ogni settimana, sempre in seconda serata e con puntate da 50 minuti ciascuna. Ma esattamente, di cosa si tratta?Todo Cambia ci farà vedere l'Italia sotto un punto di vista nuovo. Lunetta Savino infatti girerà per il nostro Bel ...

F1 - strapotere Mercedes : doppio pit-stop alla velocità della luce nel GP di Cina : Le Frecce d’argento hanno collezionato la terza doppietta stagionale sul circuito di Shanghai. Hamilton e Bottas...

Superbike - Bautista fa 10 su 10 in Gara-1 ad Assen : Rea si arrende allo strapotere della Ducati : Il pilota della Ducati continua la sua striscia vincente, precedendo Rea e van der Mark al termine di Gara-1 del Gp di Assen Dieci su dieci per Alvaro Bautista, che vince anche Gara-1 del Gp di Assen. Le limitazioni al motore Ducati imposto dalla FIM non scalfiscono la superiorità del pilota spagnolo, che non lascia scampo a Rea nemmeno su un circuito a lui favorevole. Poco più di due secondi il distacco tra i due sul traguardo, il più ...

Istat - potere d'acquisto degli italiani ancora ai tempi della crisi : Rispetto alle previsioni della scorsa Nadef, il 2019 si chiuderà con 10 miliardi di consumi in meno, e questa cifra ben illustra la gravità della situazione in cui si è venuta a trovare l'economia ...

Sempre più male : le tasse aumentano e il potere d'acquisto della famiglie diminuisce : Nel quarto trimestre 2018, in termini congiunturali, la spesa per consumi finali delle famiglie è aumentata dello 0,5% in termini nominali. Ne è derivata una flessione di 0,6 punti percentuali della ...

I presunti abusi di potere di un agente della polizia locale di Mira : arrivano Le Iene : Davide Compagno, questo il nome dell'agente di polizia di Mira, in Veneto, è finito al centro di un caso che potrebbe vederlo protagonista di presunti abusi a danni dei cittadini del luogo. Dai ragazzi del luogo vIene chiamato, come si vede nel servizio che gli hanno dedicato le Iene andato in onda lo scorso martedì, lo sceriffo. Questo per i modi intimidatori in cui tratta spesso i ragazzi della zona, maniere che sono al limite, e forse a volte ...

A Gomorra è l'ora della svolta : potere alle donne in scena e fuori : Gomorra è una cantera» dice Marco D'Amore che non è più Ciro Di Marzio, ucciso per passare alla regia di due episodi della serie che lo ha reso famoso. Una cantera, prendendo in prestito un termine ...

Trapani : Gip - 'potere di influenza consesso criminoso settori nevralgici della politica' : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - "Tutte le condotte ideate e poste in essere" dall'ex deputato regionale di Fi Giovanni Lo Sciuto "e dai suoi sodali sono finalizzate all’ampliamento sempre maggiore del potere di influenza del consesso criminoso nei settori nevralgici della politica, della pubblica amm

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 24^ giornata. Giannelli e Spirito : registi al potere! Gli ace di Zaytsev e i muri di Alletti : Nel weekend si è disputata la 24^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. SIMONE Giannelli. C’è la firma della sua magistrale regia nella vittoria meno semplice di quanto possa sembrare contro Ravenna, che regala ai trentini il secondo posto a due turni dal termine della regular season. Non perde mai la tramontana anche ...