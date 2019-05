Il nuovo singolo di Lana Del Rey da Norman Fucking Rockwell è la cover di Doin’ Time dei

Ed Sheeran e Justin Bieber - ora è ufficiale : il nuovo singolo “I Don’t Care” uscirà venerdì : Manca poco al 10 maggio The post Ed Sheeran e Justin Bieber, ora è ufficiale: il nuovo singolo “I Don’t Care” uscirà venerdì appeared first on News Mtv Italia.

Tequila e San Miguel è il nuovo singolo di Loredana Bertè con Tommaso Paradiso e Calcutta firmato Takagi & Ketra : Il nuovo singolo di Loredana Bertè con Tommaso Paradiso e Calcutta è Tequila e San Miguel. Il brano arriva in radio a cominciare dal 10 maggio e porta la firma di Takagi & Ketra nel settore produzione, andando ad agguantare così la corsa al tormentone estivo dalla quale non mancano da diversi anni. Il brano arriva in radio dal 10 maggio e conta sulla presenza di Loredana Bertè, che un anno fa aveva sbaragliato la concorrenza con ...

I Don’t Care è il nuovo singolo di Justin Bieber e Ed Sheeran per un progetto speciale : le ultime indiscrezioni : Il condizionale è d'obbligo dal momento che si tratta solo di indiscrezioni, ma il nuovo singolo di Justin Bieber e Ed Sheeran potrebbe intitolarsi I Don't Care. Il brano esiste e sia Bieber che Sheeran ne stanno condividendo dettagli con i fan, incluso un frammento del testo, diviso tra l'account Instagram di Justin e quello di Ed. Tra le ultime anticipazioni provenienti dall'uno e dall'altro, due in particolare hanno rapito l'attenzione dei ...

Justin Bieber lancia in anteprima il suo nuovo singolo : fan in delirio : Justin Bieber spiazza i fan: in anteprima sui social l’intro del suo nuovo singolo Dopo quattro anni di assenza dal mondo della musica Justin Bieber è pronto a rimettersi in gioco. Da diversi giorni ormai circolata in rete la notizia dell’imminente uscita di un suo nuovo singolo ma, fino ad ora, nessuna conferma era mai […] L'articolo Justin Bieber lancia in anteprima il suo nuovo singolo: fan in delirio proviene da Gossip e Tv.

Gabbani torna con un nuovo singolo : 'È un'altra cosa' - in uscita il 10 maggio : Dopo due intensi anni, dopo la vittoria tra i Giovani al festival di Sanremo 2017 con 'Amen, platino, e l'anno successivo tra i Campioni con 'Occidentalìs Karma', quintuplo platino, e la successiva ...

Coez ti svela qualcosa di più sul nuovo singolo 'Domenica' - il prossimo tour e molto altro! Guarda la video intervista : Buona visione! Dopo i tre concerti anteprima di maggio al Palazzo dello Sport di Roma, Coez sarà pronto a esibirsi in tutta Italia. QUI trovi le date del tour 2019.

È un’altra cosa è il nuovo singolo di Francesco Gabbani dal 10 maggio a due anni da Magellano : Il nuovo singolo di Francesco Gabbani arriva il 10 maggio e si intitola È un'altra cosa. Il ritorno in musica era stato annunciato qualche settimana fa ed era stato anticipato da alcuni spoiler rilasciati sui social, con il quali l'artista aveva voluto tenere sulle spine i suoi fan che attendono sue notizie ormai da molti mesi. La sua nuova era discografica si apre con un nuovo singolo ma ancora non si conoscono le sue intenzioni sull'album, ...

Coez : guarda il video del nuovo singolo "Domenica" : "Come fosse domenica con te" <3

Siamo è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti dal 10 maggio dedicato alla moglie Marica Pellegrinelli (audio e testo) : Arriva il nuovo singolo di Eros Ramazzotti. Si tratta di Siamo, prossimo estratto da Vita ce n'è e brano di lancio del tour internazionale che l'artista romano sta per intraprendere per il supporto del nuovo album che ha rilasciato nel mese di ottobre e dal quale ha già estratto la title track, In primo piano e Per le strade una canzone, in duetto con Luis Fonsi. L'artista ha anche partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo 2019 ...

Coez - esce oggi il video del nuovo singolo ‘Domenica’. L’intervista : “Un brano leggero - diverso dal solito” : esce domenica 5 maggio il video di DOMENICA, il nuovo singolo di Coez estratto dall’album È sempre bello, uscito il 29 marzo per Carosello Records, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk ed è tuttora tra gli album più venduti, con inoltre più di 50 milioni di streaming all’attivo solo su Spotify. Il videoclip, per la regia di Luca Lumaca, è immerso nelle immagini pop anni 80’, tra cassette musicali e biglie sulla ...

Estate al reggaeton con Vivere tutte le vite di Elisa feat. Carl Brave - audio e testo del nuovo singolo : Vivere tutte le vite di Elisa feat. Carl Brave è il nuovo singolo da Diari aperti dopo il rilascio di Anche fragile. Rispetto alla versione originale, questa appena rilasciata si appoggia sulla collaborazione di Carl Brave che ne è anche il produttore. Il ritmo della nuova versione del brano è quello tipico dei grandi tormentoni estivi, dal sapore trascinante e vagamente hawaiiano grazie al quale abbiamo avuto occasione di conoscere una nuova ...

Tha Supreme ha pubblicato il suo nuovo singolo 'm8nstar' : La canzone è stata scritta e prodotta dallo stesso Davide Mattei - questo il suo vero nome - e parla della necessità che accomuna molti artisti di "sparire" per un po', staccare dal mondo e ...