Il notaio che ha segnalato Siri fu sospeso per stakanovismo

(Di martedì 7 maggio 2019) Paolo De Martinis: è questo il nome, secondo quanto apprende l'Agi, delche haa Banca d'Italia Armandoper la vendita di un immobile a Bresso. Sempre secondo quanto ricostruisce l'Agi, il professionista è stato al centro di una disputa finita anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo per presunte irregolarità nello svolgimento del suo lavoro.Stando a quanto riportato in un'ordinanza della Corte di Cassazione datata 30 gennaio 2018, il professionista era statodalla Commissione di disciplina notarile per dieci mesi (poi ridotti a otto dalla Corte d'Appello), per 'violazione del principio della personalità della prestazione per abnorme attività di stipula"."Era risultato - si legge nel documento - che De Martinis manteneva un 'gravissimo ed eccessivo carico di lavoro' che nell'anno 2014 lo aveva portato alla stipula di ...

