Il Liverpool schiaccia… la Pulce | suicidio Barça ad Anfield | i ‘Reds’ sono in finale di

(Di martedì 7 maggio 2019) Ilstrapazza il Barcellona ribaltando il 3-0 dell’andata, adfinisce 4-0 per i Reds che volano così indi Champions League Pazzesco, sorprendente, allucinante. Non basterebbero tutti gli aggettivi del nostro dizionario per definire il match di, una gara per cuori forti, che racchiude l’essenza del calcio.AFP/LaPresseIlva indi Champions League, eliminando il Barcellona dopo il 3-0 subito all’andata al Camp Nou. Un 4-0 davvero miracoloso, firmato dalle doppiette di Origi e Wijnaldum, reti pesantissime che regalano ai ‘Reds’ la nonadella propria storia. Un traguardo meritato per quanto visto in campo, una superiorità nettissima mostrata dagli uomini di Klopp, apparsi spiritati e assatanati sul terreno di gioco di. Barcellona invece non pervenuto, se non per qualche occasione creata ...

