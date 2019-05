Il Liverpool ribalta il Barca | in finale vanno i ‘Reds’

Champions League – Il Liverpool ribalta il risultato e vola in finale : Liverpool-Barcellona 4-0 – Il Liverpool ribalta il 3-0 dell’andata patito in casa del Barcellona e conquista l’accesso alla finale di Madrid. Una partita bellissima e densa di emozioni quella dell’ Anfield Road. I reds rifilano un netto 4-0 a Messi & Co (all’andata terminò 3-0 per i blaugrana) e contro tutti i pronostici della vigilia staccano il biglietto per la finale di Madrid. Nonostante le assenze di ...