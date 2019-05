Il Liverpool è in finale di Champions League

Liverpool pazzesco - ad Anfield è apoteosi : i reds fanno il miracolo - 4-0 al Barcellona e finale di Champions! [FOTO] : 1/42 AFP/LaPresse ...

Champions - impresa Reds ad Anfield Road : quattro gol al Barça. Liverpool in finale : Il Liverpool ribalta clamorosamente lo 0-3 dell’andata e batte il Barcellona 4-0 ad Anfield Road, nel ritorno della semifinale di Champions League, qualificandosi per la finale. Gli inglesi incontreranno la vincente di Ajax-Tottenham, che si affronteranno domani sera ad Amsterdam. La vittoria del Liverpool sugli spagnoli è arrivata grazie alle dopp...

Impresa del Liverpool : vince 4-0 Col Barcellona e va in finale di Champions : Liverpool fa il miracolo ed elimina il Barcellona dalla Champions League vincendo 4-0 in casa dopo aver perso 3-0 al Camp Nou una settimana fa. Partita e risultati incredibili, un'Impresa destinata a fare la storia di questa competizione. Pochi avrebbero scommesso non sulla forza della squadra di Klopp, che non si discute, quanto sulla possibilità che per due anni di fila il Barca di Messi potesse uscire prima della finale dopo aver dominato ...

Il Liverpool schiaccia… la Pulce - suicidio Barça ad Anfield : i ‘Reds’ sono in finale di Champions League : Il Liverpool strapazza il Barcellona ribaltando il 3-0 dell’andata, ad Anfield finisce 4-0 per i Reds che volano così in finale di Champions League Pazzesco, sorprendente, allucinante. Non basterebbero tutti gli aggettivi del nostro dizionario per definire il match di Anfield, una gara per cuori forti, che racchiude l’essenza del calcio. AFP/LaPresse Il Liverpool va in finale di Champions League, eliminando il Barcellona dopo ...

Champions League - Liverpool in finale : 22.55 Incredibile rimonta del Liverpool che batte 4-0 il Barcellona e vola in finale. Ribaltato il 3-0 del Camp Nou. L'Anfield spinge i Reds che partono decisi e al 7' passano:Henderson tira,Ter Stegen respinge sui piedi di Origi per il facile tap-in.Reazione Barça,pericoloso con Messi,due volte,e Coutinho.Poi Alisson ferma Jordi Alba. Nella ripresa entra Wijnaldum che in 2' fa due gol:di piatto (con la complicità di Ter Stegen al 54') e di ...

BARCELLONA - Liverpool - SI QUALIFICA SE?/ Risultati utili per la finale. La tradizione : LIVERPOOL o BARCELLONA, si QUALIFICA se? I Risultati per andare in finale di Champions League: favoriti i blaugrana che hanno vinto per 3-0 all'andata.

Liverpool-Barcellona - chi in finale di Champions? Il match su Sky : E’ in programma questa sera la prima semifinale di ritorno di Champions League da cui uscirà il nome di una delle squadre che avrà la possibilità di conquistare il trofeo nella finale in programma il prossimo 1° giugno al Wanda Metropolitano di Madrid. Il Liverpool è chiamato a compiere un’impresa ad Anfield dove dovrà rimediare […] L'articolo Liverpool-Barcellona, chi in finale di Champions? Il match su Sky è stato realizzato ...

Liverpool-Barcellona - le chiavi tattiche della semifinale di Champions : Per compiere l'impresa e raggiungere la seconda finale consecutiva dell'era Klopp, il Liverpool deve segnare 4 gol senza subirne. Va detto subito che in questa stagione il Barcellona ha subito 3 o più ...

Champions - Messi travolge il Liverpool e il Barcellona ipoteca la nona finale : Uno straordinario Messi travolge il Liverpool e il Barcellona ipoteca la sua nona finale di Champions League. Primo tempo senza un attimo di tregua, tra rapidi capovolgimenti di fronte e azioni a ...