Il libro come galleria d' arte

huffingtonpost

(Di martedì 7 maggio 2019) Comincio a percepire la mia inconsistenza che mi porta a non bastare più a me stesso. Per vivereintendo io, cavalcando le passioni, ho bisogno di innamorarmi di qualcosa che è esterno, che proviene da altrove. È vero, a volte questo altrove vado trovandolo nel passato, ma questa è un’altra faccenda e attiene al destino del narratore che è, sempre e soltanto,del ricordare.Cosa avvenga nel passaggio dall’io scrittore all’io narratore, è sempre molto complesso da dire, tuttavia in quel passaggio c’è sempre un confronto tra lo scrittore e quella che si potrebbe definire estetica, che in alcuni casi trasforma il testo in letteratura, o il dipinto inÈ in questo passaggio, in questa differenza che bisogna soffermarsi per affrontare il nuovodi Filippo Tuena pubblicato da “il ...

lorepregliasco : Mi sembra che molti problemi di questi giorni nascano dall'illusione che si possa fare un evento come il Salone del… - civati : Per una casa editrice come @peoplepubit che ha esordito con un libro dedicato a #LilianaSegre è una questione essen… - antoniomisiani : Salvini sceglie CasaPound per il suo libro intervista. Come dice un vecchio proverbio: dimmi con chi vai (a farti i… -