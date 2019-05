Il governatore della Calabria e il sindaco di Cosenza sono indagati per appalti truccati

Vito Bardi di Forza Italia è il nuovo governatore della Basilicata : Si è quasi concluso lo spoglio in Basilicata e i dati semi-definitivi non lasciano spazio a sorprese. Vito Bardi, il candidato del centrodestra, sarà il nuovo governatore della Regione. L'ex generale della Guardia di Finanza, scelto da Forza Italia e supportato dall'intera coalizione del centrodestra, è in testa col 42,40% delle preferenze.Sono quasi 10 i punti percentuali tra Bardi e il candidato del centrosinistra, Carlo ...

Mario Oliverio - annullato l’obbligo di dimora per il governatore della Calabria : La Cassazione ha annullato senza rinvio la misura cautelare nei confronti del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. Coinvolto nell’inchiesta “Lande Desolate” con l’accusa di abuso d’ufficio e corruzione, dal 17 dicembre scorso l’esponente del Partito democratico era sottoposto all’obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, il suo comune di residenza in provincia di Cosenza. L’indagine riguarda presunte irregolarità in due appalti ...

Il governatore della California firma la moratoria sulla pena di morte : Il governatore della California Gavin Newsom ha firmato l'atteso provvedimento che prevede una moratoria sulla pena di morte . Un decreto che riguarda 737 detenuti nel braccio della morte e la cui ...

Il governatore della California annuncerà una moratoria sulla pena di morte : Secondo tutti i principali giornali americani, mercoledì il governatore della California Gavin Newsom annuncerà una moratoria sulla pena di morte e una sospensione della pena per tutti i 737 condannati a morte dello stato. La California è uno dei 30 stati

Arabi al vertice della Scala - è scontro Sala-Fontana | Il governatore : "Non sapevo" - il sindaco : "Fa il furbo" : L'attacco di Fontana a Sala è via Facebook: "Le relazioni con gli sceicchi non nascono certo con la Lega o con Max Ferrari. C'è chi guarda il dito e si dimentica la luna".