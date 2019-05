Il figlio di Kikò furioso per Ambra Putiferio in famiglia | e al GF

Kikò senza parole per i commenti del figlio Francesco : “Tina passato - Ambra futuro” : Grande Fratello, Kikò Nalli scopre i commenti del figlio Francesco e di Tina Cipollari Puntata intensa stasera al Gf 16, soprattutto per Kikò Nalli a causa di tutto ciò che è successo in settimana fra Tina Cipollari, suo figlio Francesco e Ambra Lombardo. Come ha spiegato Barbara d’Urso, Ambra voleva organizzare qualcosa di carino per lui […] L'articolo Kikò senza parole per i commenti del figlio Francesco: “Tina passato, Ambra ...

