Il colore di maggio | il lavanda provenzale

The Phair. Bianco nero colore : a Torino la fotografia è fiera sino al 5 maggio : 1839 " 2019 a 180 anni tondi dall'annuncio ufficiale in Francia, della nascita della fotografia, debutta a Torino The Phair ideata da Roberto Casiraghi e Paola Rampini a cui si deve anche l'esistenza ...

The Phair. Bianco nero colore : a Torino la fotografia è fiera a inizio maggio : La fotografia, non dimentichiamo, deve molto alla chimica e alla scienza . È stata un'avanguardia tecnologica. L'idea di fondo è poi la convinzione che le fiere debbano specializzarsi. The Phair ...

The Phair. Bianco nero colore : a Torino la fotografia è fiera a inizio maggio : La fotografia, non dimentichiamo, deve molto alla chimica e alla scienza . È stata un'avanguardia tecnologica. L'idea di fondo è poi la convinzione che le fiere debbano specializzarsi. The Phair ...