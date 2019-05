Il Cioccolato di Modica al Tutto Food di Milano

Cioccolato Igp di Modica con passaporto digitale a TuttoFood : Il Cioccolato Igp di Modica con passaporto digitale, raccontato dal Direttore del Consorzio, Nino Scivoletto a #TuttoFood nell’area Blockchain Plaza

Il Cioccolato di Modica al TuttoFood di Milano : Il cioccolato di Modica, primo e unico cioccolato IGP, protagonista al TuttoFood di Milano. Tra le novità di Antica Dolceria Rizza: packaging digitale

Missione in Libano della brigata Aosta con il Cioccolato di Modica : Missione in Libano della brigata Aosta UNIFIL addolcita dal cioccolato di Modica. Il CTCM ha confezionato mille barrette di cioccolato

Passaporto digitale per il Cioccolato di Modica : Tre milioni di contrassegni sono arrivati a Modica e presto saranno distributi alle imprese del Consorzio del Cioccolato di Modica a marchio IGP

Il Cioccolato di Modica vince al Vinitaly di Verona : Successo per il il cioccolato di Modica nel padiglione istituzionale del Mipaaft al Vinitaly di Verona. La partecipazione, facilitata dal Ministro

Gli ispettori antifrode a Modica : a tutela del Cioccolato Igp : Gli ispettori antifrode alimentari a Modica a tutela del cioccolato IGP. Convegno informativo a Modica il prossimo mese di maggio.

Cioccolato Igp di Modica e vini di Al Bano al Vinitaly di Verona : Il Cioccolato Igp di Modica e i vini di Al Bano al vinitaly di Verona. Modica e il suo Cioccolato invitati speciali. Ha stregato il ministro Centinaio

Porta a Porta a Modica per le tradizioni di Pasqua e Cioccolato : La troupe della trasmissione Porta a Porta a Modica per le tradizioni di Pasqua ed il cioccolato Modicano Igp. Lo storico programma di Bruno Vespa

Il Cioccolato di Modica al Vinitaly di Verona : Il Cioccolato di Modica è tra i protagonisti degli eventi del Mipaaft al Vinitaly di Verona in programma fino al 10 aprile. Fitta programmazione

Vinitaly : il Cioccolato di Modica protagonista di eventi e degustazioni : Il Mipaaft, come concordato dal Ministro Centinaio con il Direttore Generale del Consorzio del Cioccolato Scivoletto nel corso dell’incontro dello scorso 12 marzo, ha inserito il Cioccolato di Modica nella programmazione degli eventi in programma a Verona fino al 10 aprile, volti a promuovere, attraverso convegni, dibattiti e degustazioni di vini, anche in abbinamento con altre eccellenze, un’Italia da vedere e da gustare, terra del bere bene, ...

Vi piace il Cioccolato di Modica? E non conoscete il torrone di Giarratana! : Giarratana - Purtroppo, nella identificazione tra un territorio e il suo prodotto d'eccellenza, non sempre scatta il dovuto processo di biunivoco. Così per Giarratana e il suo torrone. --

Cioccolato di Modica - proficua missione a Bruxelles : Il Cioccolato di Modica tra le 25 grandi tavole selezonate per il Geografical Indications-Italian cultural heritage. proficua missione a Bruxelles

Meraviglie su Rai 1 - va bene il Cioccolato di Modica - ma non basta! : Il Val di Noto tra i protagonisti della splendida trasmissione di Alberto Angela andata in onda ieri sera su RaiUno. "Avrebbe meritato molto di più"

Cioccolato : Modica e Torino sempre più vicine : Torino e Modica sempre più vicine. Inaugurato a Torino Dolci Portici, al taglio del nastro Scivoletto Direttore del Consorzio del Cioccolato di Modica