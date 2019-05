Il cardinale africano contro i presidenti che fanno migrare i giovani

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Giuseppe Aloisi Ilnigeriano John Onaiyekan ha suggerito aidelle nazioni africane che non garantiscono un futuro ai loro cittadini a dimettersi e ha detto, raccontando dell'Italia, di vergognarsi per la prostituzione delle nigerianeNon è il primoad andarecorrente, almeno rispetto alla narrativa più in voga nella Chiesa cattolica, in relazione ai migranti e a cosa andrebbe fatto in materia di gestione dei fenomeni migratori, ma quanto ribadito in questi giorni da John Onaiyekan merita di essere sottolineato. Il porporato e monsignore lo aveva già dichiarato nel 2016, rivolgendosi ai governanti delle nazioni africane: "Non fate abbastanza per trattenere inel Paese".Adesso, in occasione della plenaria dei vescovi nigeriani, è tornato sull'argomento. In Africa gli ecclesiastici nutrono una forte preoccuazione. ...

