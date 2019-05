Il cancelliere Kurz | ' Diminuiti del 95% gli sbarchi dei migranti in Europa dal 2015'

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) Ilaustriaco Sebastianha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti ie il debito pubblico, al giornale “La Stampa”, che hanno fatto rizzare i capelli sia a Salvini che a Di Maio. Perci sono paesi “irresponsabili”, per quanto riguarda le politiche sul debito pubblico. Per chi, invece, “lascia passareirregolari, per altre nazioni”, spetterebbero delle sanzioni. Dopo aver fatto riferimento all’Italia, che non diventi “una seconda Grecia”, in merito al debito pubblico,prosegue le sue invettive per quanto riguarda i: “Servono sanzioni chiare per gli stati membri che lasciano passare iclandestini verso l’centrale”, nonostante gli arrivi siano “del 95% dal”.Tutto vero, gli arrivi totali deiarrivati insonorispetto al. Dire, però, che gli arrivi deiin...

