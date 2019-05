Il camp spiegato in 20 foto del Met Gala 2019

wired

(Di martedì 7 maggio 2019) Si è svolto nella serata del 6 maggio a New York il Met, l’evento annuale organizzato da Vogue Us e dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Arts ad inaugurare la mostra più importante dell’anno. Questa volta toccava a: Notes on Fashion, visitabile dal 9 maggio al 9 settembre, che celebra uno dei concetti più diffusi ma anche più elusivi della moda di parecchi decenni a questa parte: il. Gli invitati all’evento di beneficienza inaugurale dovevano come da tradizione sfilare sul red carpet prendendo ispirazione dagli abiti esposti, in una collezione che vanta opere di designer come Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Donatella Versace, Franco Moschino, Miuccia Prada, John Galliano, Bob Mackie, Jean-Charles de Castelbajac e Jeremy Scott, e offrendo quindi un buonionario di cosa possa significareoggi.Pur presente nelle cronache ...

