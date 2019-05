Il cacciatore 2 inizia le riprese | anticipazioni sulla nuova stagione

tvzap.kataweb

(Di martedì 7 maggio 2019) Sono già cominciate lede Il2, la secondadella fortunata fiction di Rai2 che narra le vicissitudini del PM del pool antimafia Saverio Barone, interpretato da Francesco Montanari: sul set di Palermo si stanno realizzando le quattro nuove puntate che andranno a comporre latornata di episodi della serie (QUI come erano andate le cose nell’ultima puntata in onda).Il2:Dal punto di vista della trama, si riparte dal 1996: il magistrato Barone continua la ricerca del piccolo Giuseppe Di Matteo e dei suoi carcerieri – come rivela Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola da martedì 7 maggio – che sono poi i fratelli Brusca, ritrovatisi ai vertici di Cosa Nostra.

