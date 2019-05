I robot sono i nuovi schiavi | parola di giuristi

In un antico Caffè di Rapallo sono al lavoro due cameriere robot : Le cameriere del Gran Caffè Rapallo non sono più le stesse. Hanno grembiule e gonna, certo e anche il fazzoletto al collo, ma invece di muoversi veloci tra i tavoli, scorrono placide lungo un binario e guai a chiedergli qualcosa fuori dai loro preset, perché non degnerebbero il cliente nemmeno di uno sguardo perplesso. Sì, preset, perché le due new entry nello staff dello storico bar sono due robot e vanno avanti in base ai movimenti ...

Sollevano e spostano i pacchi - questi robot ultra-tecnologici sono i magazzinieri del futuro : ecco come funzionano : Sollevano, spostano e impilano pacchi su un muletto. Progettati dalla società di ingegneria Boston Dynamics, sono i magazzinieri del futuro. Nel video, una performance di uno degli ultimi robot, chiamato Handle, ideato negli Stati Uniti. Al momento gli automi possono sollevare fino a 15 chilogrammi per volta e una loro carica dura 24 ore. L’azienda è nota per aver creato il robot BidDog per l’esercito americano e Atlas, un umanoide ...

"I miei robot del futuro sono ispirati a piante carnivore rampicanti" : ... livornese, biologa, con dottorato in Ingegneria dei microsistemi e specializzazione in Eco-management alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa,, fra le venticinque donne più geniali, al mondo, nell'...

I robot possono riparare gli ecosistemi danneggiati - lo dimostra un esperimento unico nella storia : Spesso vediamo i robot come manufatti estranei all’ambiente naturale, che possono danneggiare Madre Natura, più che aiutarla. Invece il progetto di ricerca europeo EUFET ASSISIbf, coordinato dal professore Thomas Schmickl dell’Università di Graz (Austria), dimostra che i robot possono aiutare l’ambiente e facilitare la costituzione di ecosistemi stabili. L’uomo ha modificato l’ambiente al punto da rendere gli ...

Uno “sciame” di robot che si muove all’unisono : Un team di ricercatori al lavoro tra il Mit di Boston e la Columbia University ha sviluppato un insieme di piccoli robot che presi singolarmente dicono poco ma, quando attivi in gruppo, si trasformano in unica entità capace di compiere funzioni precise. L’ispirazione è venuta, come spesso succede in robotica, dalla natura, e in particolare dal comportamento delle cellule. Le cellule di ciascun tessuto del corpo sono infatti caratterizzate ...