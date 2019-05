I pensionati protestano per il taglio alle perequazioni

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) Iscendono in piazza per far valere i propri diritti. I sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil hanno organizzato infatti una manifestazione nazionale per il 1 giugno alla quale parteciperanno numerosi anziani pronti a protestare contro il Governo. La manifestazione si svolgerà a Roma a Piazza San Giovanni e non più a Piazza del Popolo come inizialmente previsto. L’oggetto della contestazione sono le attuali politiche del Governo sulle pensioni, introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, che non sarebbero ritenute adeguate e vantaggiose dai tanti aderenti all'iniziativa. Prima della protesta sarà comunque indetta un’assemblea il 9 maggio. Vediamo nel deti punti oggetto di contestazione.Ildelle rivalutazioni penalizza troppiIl primo punto oggetto di protesta è ildelleche, con la nuova normativa, interesserà le pensioni ...

