Hyundai Ioniq EV si rinnova | l' autonomia sfiora i 300 km

Arriva la seconda generazione della Hyundai Ioniq ancora più green e performante (da Luglio 2019) : La Hyundai ha diffuso i primi dati relativi alla Nuova Hyundai Ioniq – seconda generazione – che si aggiorna notevolmente rispetto al modello del 2016 per design, tecnologia e connettività. Ci sono tre propulsori su un’unica carrozzeria. Tante le nuove tecnologie che sottolineano ulteriormente il ruolo leader di Hyundai nei confronti della mobilità del futuro, nel momento in cui altri costruttori stanno pianificando o lanciando i ...

