Hockey pista | Serie A1 2019 | Viareggio prima finalista | Valdagno-Forte dei Marmi si

(Di martedì 7 maggio 2019) E’ illadellaA1 disu. Questo il verdetto di gara-4, in cui i bianconeri sono riusciti a sconfiggere nuovamente gli Amatori Lodi, vincitori della regular season, con il punteggio di 2-1, al termine di una partita aperta dai gol di Fernando Montigel e Francesco Compagno, uno per parte, rispettivamente in favore di toscani e lombardi.Il tempo passa, ma le due compagini non riescono a prendere il largo, attraverso fasi di studio prolungate, in cuiriceve ben due cartellini blu con Fernando Montigel e Reinaldo da Silva, bloccando tuttavia la porta.La svolta arriva dunque ad appena un minuto e quarantacinque secondi dalla sirena, quando Davide Gavioli spedisce in rete la pallina che vale la storia del club allenato da Francesco Dolce, che torna così in finale dopo quattro anni, eliminando la più seria accreditata alla ...

