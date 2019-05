Hazard pensa al “transfer request” per volare al Real Madrid DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) A quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘As‘ la trattativa trae ilstarebbe vivendo una fase di stallo. Il belga potrebbe tentare una carta perin Spagna: il “transfer request“, una formula prevista dalla Premier con la quale il calciatore comunica ufficialmente in forma scritta al suo club il desiderio di essere trasferito. Le due parti sembrano molto distanti dal trovare una soluzione: il Chelsea chiede 100 milioni per il 28enne fuoriclasse fiammingo, ilnon vuole spendere così tanto. Alla fine potrebbe esserea fare il passo decisivo.SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPOE Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articoloal “transfer request” peralCalcioWeb.

GiuxInter : @aleap1010 @manueldelorenzo Ecco bravo parla con lui....uno che pensa che hazard faccia il ruolo di perisic può parlare giusto cn te.... -