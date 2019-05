Guendalina Canessa senza freni al GF | “Gabriel Garko? Femminella”

lanostratv

(Di martedì 7 maggio 2019) Gabriel: la presa in giro dial Grande Fratello Dopo essere rimasta una settimana un po’ in sordina,ha scelto di commentare alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo insieme agli altri concorrenti del GF 2019. L’opinionista di Barbara d’Urso, dopo aver speso belle parole per molti attori, ha commentato in maniera non troppo elegante quando le è stato chiesto cosa ne pensasse di Gabriel. Femminella. Si è limitata a rispondere l’ex moglie di Daniele Interrante. Un commento decisamente poco carino che non è passato inosservato dai telespettatori.al GF 2019, nonostante abbia dichiarato di avere numerosi amici omosessuali, è stata accusata di essere omofoba, ma non solo. L’ospite dalla casa più spiata d’Italia, ricordiamo infatti che lanon è una concorrente ...

