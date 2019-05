Grande Fratello | Kikò Nalli replica a Tina Cipollari e ai figli

Grande Fratello 2019 - quinta puntata in diretta : Ivana si dichiara a Gianmarco - lui frena : quinta puntata Grande Fratello 2019 quinta puntata per il Grande Fratello 2019 e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, scatta il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.45: Si accendono le luci in studio, con Barbara D’Urso già al centro, che ...

Grande Fratello 16 - Serena Rutelli si commuove per la lettera del fratello Gaetano (video) : Serena Rutelli, nel corso della quinta puntata del 'Grande fratello 16, legge la lettera del fratello che non ha mai conosciuto. Il ragazzo si chiama Gaetano, ha 30 anni, è sposato ed ha due figlie. E' stato abbandonato a 9 mesi ma, per fortuna, è stato adottato dalla sorella di vostra madre. Grande fratello 16, Serena Rutelli: 'Il mio fidanzato Alessandro è stato adottato come me' ...

Grande Fratello 16 - Ivana Icardi a Gianmarco : "Ti ho pensato tutta la settimana". Ma lui la gela (VIDEO) : "Sì, mi ha leccato l'orecchio, ma senza malizia, per gioco". È iniziato così - con la conferma di quanto rivelato nei giorni scorsi da Valentina - il momento della puntata del Grande Fratello 16 di stasera, dedicato a Ivana Icardi. Grande Fratello 16, Valentina Vignali: "Ivana Icardi ha leccato l'orecchio a Gianmarco" (VIDEO) Le confessioni notturne di Valentina Vignali sul rapporto speciale ...

Grande Fratello - Barbara D'urso sbotta con Kiko e difende Michael Terlizzi : 'Quello che dici è una presa per il c*lo' : Franco Terlizzi , il papà di Michael è entrato in diretta nella casa del perché è davvero arrabbiato con i ragazzi della casa per aver preso in giro il figlio a causa di un problema fisico. Sotto ...

Grande Fratello 16 - Kikò : "Tina contro Ambra? Non è da lei - non me l'aspettavo" (VIDEO) : Uno dei figli di Kikò, Francesco, non ha preso molto bene il suo nascente rapporto con Ambra... #GF16 pic.twitter.com/jy4aTzXQjr— Grande Fratello (@GrandeFratello) 6 maggio 2019 Kikò, dopo aver fermamente negato di aver chiamato Michael Terlizzi "calamaro" per prendere in giro la sua malformazione al braccio, è stato protagonista di un altro momento di tensione nel corso della puntata di lunedì 6 maggio 2019 del Grande Fratello 16. Il ...

Grande Fratello 16 - Jessica Mazzoli eliminata : Jessica Mazzoli eliminata dalla casa del 'Grande Fratello 16'. Ad annunciare l'uscita dal gioco della cantante, a poche ore dalla diretta della quinta puntata, la sua pagina ufficiale Instagram:prosegui la letturaGrande Fratello 16, Jessica Mazzoli eliminata pubblicato su TVBlog.it 06 maggio 2019 23:40.

Gennaro e Francesca - Grande Fratello 2019 quinta puntata per il Grande Fratello 2019 e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, scatta il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.45: Si accendono le luci in studio, con Barbara D'Urso già al centro, che ...

Grande Fratello 16 - Kikò chiama "calamaro" Michael : "Ma non per prendere in giro la malformazione al braccio" (VIDEO) : Michael parla del suo problema alle braccia... e si è aperto con i suoi compagni. #GF16 pic.twitter.com/Vm1pNFaFjm— Grande Fratello (@GrandeFratello) 6 maggio 2019 Durante la puntata di stasera, lunedì 6 maggio 2019, del Grande Fratello 16, Franco Terlizzi, padre di Michael, è entrato nella casa per esprimere il suo sdegno per il trattamento che avrebbe subito il figlio da parte di alcuni suoi coinquilini. In particolare, Kikò è stato ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè in lacrime per il fidanzato : 'Che schifo - non doveva andare a casa mia' : Per Francesca De Andrè il sta diventando una corsa a ostacoli. Ogni settimana c'è una polemica o storia che la riguarda. Durante la diretta della quinta puntata che stiamo seguendo su Barbara D'Urso ...

Gennaro e Francesca - Grande Fratello 2019 quinta puntata per il Grande Fratello 2019 e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, scatta il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.45: Si accendono le luci in studio, con Barbara D'Urso già al centro, che ...

Grande Fratello 16 - Francesca vede foto fidanzato con Rosi : "Che schifo - gli do fuoco" (VIDEO) : "Vedo solo dei capelli tinti... e basta". A Francesca vengono mostrate delle foto molto compromettenti... il suo fidanzato è fedele? #GF16 pic.twitter.com/bArkKKBvRb— Grande Fratello (@GrandeFratello) 6 maggio 2019 Durante la puntata di stasera, lunedì 6 maggio 2019, del Grande Fratello 16, Francesca De Andrè è ha visto per la prima volta le foto, pubblicate dal settimanale Oggi, nelle quali il fidanzato Giorgio esce dal portone ...

Grande Fratello 16 - puntata 6 maggio 2019 : Ecco cosa sta accadendo nella puntata di stasera del Grande Fratello 16 (in aggiornamento) Grande Fratello 16, Francesca vede foto fidanzato con Rosi: "Che schifo, gli do fuoco" Ecco come ha reagito Francesca quando ha scoperto il presunto tradimento del fidanzato paparazzato in compagnia di una bionda. Grande Fratello 16, puntata 6 maggio 2019: anticipazioniprosegui la letturaGrande ...