Grande Fratello 2019 | Ivana Icardi si dichiara a Gianmarco Onestini | lui la rifiuta | la

Grande Fratello 16 - Luca Onestini : "Un'altra donna - dentro o fuori dalla casa - è interessata a Gianmarco" (video) : Luca Onestini, stamattina, è intervenuto a 'Mattino 5', per commentare gli 'affari di cuore' del Fratello Gianmarco all'interno della casa del 'Grande Fratello 16'. L'ex tronista di 'Uomini e Donne', fidanzato, da diversi anni, con la modella Ivana Mrazova, conosciuta proprio durante la partecipazione al reality di Canale 5, non ha dubbi sulla fama di 'tombeur de femme' del fratellino, conteso da più donne dentro e fuori dal loft di Cinecittà: A ...

Grande Fratello 2019 : Serena Rutelli legge la lettera del fratello mai conosciuto – Video : Serena Rutelli Nella quinta diretta del Grande fratello 2019, Serena Rutelli ha avuto la possibilità di leggere una lettera scritta da Gaetano, suo fratello biologico da parte di madre. Barbara D’Urso ha infatti spiegato alla concorrente che il fratello – che non ha mai conosciuto - si era messo in contatto con la redazione del reality show e, con delicatezza, ha affrontato la situazione. A sette giorni dalla missiva che le ha ...

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali : “Soleil Sorge? Si è fatta tutta la serie A”. E Malgioglio interviene : “Sei da querela - come ti permetti” : Valentina Vignali di nuovo tra le protagoniste del Grande Fratello Nip. Stavolta per un attacco rivolto all’italo-americana Soleil Sorge. Le scaramucce tra le due vanno avanti da un pezzo, fin dai tempi in cui la Sorge era fidanzata con Luca Onestini, Fratello di Gianmarco Onestini attualmente nella Casa. La Vignali, riferendosi alla modella, ha detto: “Lei è una provocante. A volte esagera coi comportamenti e per fortuna Luca lo ha ...

Ascolti Grande Fratello 16 : Barbara d’Urso si difende da Montalbano : Grande Fratello, Ascolti 6 maggio: Barbara d’Urso oltre il 19% di share È andata in onda ieri sera la quinta puntata del Grande Fratello 2019, che ha confermato gli ottimi risultati di settimana scorsa. Per il reality show di Canale5 infatti gli Ascolti sono stati questi: 3.233.000 telespettatori e il 19.4% di share. Ancora buoni risultati Auditel per Barbara d’Urso, che anche ieri si è scontrata con il “colosso” ...

Ascolti TV | Lunedì 6 maggio 2019. Montalbano 23.3% - Grande Fratello 19.4% - Made in Sud 8.4% : Il Commissario Montalbano - Par Condicio Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Par Condicio ha conquistato 5.609.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.233.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.783.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 Star Wars VI – Il Ritorno dello Jedi ha catturato l’attenzione di 1.009.000 ...

Grande Fratello - top e flop della quinta puntata : Dopo quella della mamma biologica, per Serena Rutelli - figlia adottiva della giornalista Barbara Palombelli e del politico Francesco Rutelli - questa settimana arriva la lettera del Fratello che non ...

Grande Fratello : Kikò scopre i commenti del figlio su Ambra. La sua reazione…Per saperne di più leggi l’articolo : Puntata intensa stasera al Gf 16, soprattutto per Kikò Nalli a causa di tutto ciò che è successo in settimana fra Tina Cipollari, suo figlio Francesco e Ambra Lombardo. Come ha spiegato Barbara d’Urso, Ambra... L'articolo Grande Fratello: Kikò scopre i commenti del figlio su Ambra. La sua reazione…Per saperne di più leggi l’articolo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Ascolti Tv Lunedì 6 maggio - Grande Fratello - Montalbano e Made in Sud : Ascolti Tv Lunedì 6 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Il Commissario Montalbano – Par Condicio – milioni e % Rai 2 – Made in Sud – milioni e % Rai 3 – Report – milioni e % Canale 5 – Grande Fratello – milioni e % Rete 4 ore 21:25 Quarta repubblica – mila e % Italia 1 – Star Wars Episodio VI – Il ritorno dello Jedi – milioni e % La7 ...

Buon compleanno Barbara D'Urso - al Grande Fratello si festeggia con il video di Dolceamaro : Buon compleanno Barbara D'Urso . La regina del Grande Fratello 2019 ha festeggiato in diretta allo scoccare della mezzanotte ballando sulle note di Dolceamaro , la nuova hit in collaborazione con ...

Grande Fratello - resoconto quinta puntata : Imparato fuori - Jessica decide di non rientrare : Canale 5 ha trasmesso ieri, 6 maggio, la quinta puntata del Grande Fratello 16, il reality show condotto da Barbara d'Urso con la collaborazione degli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. La diretta dalla casa più spiata d'Italia ha sancito il nome del nuovo eliminato, scelto con un vero e proprio plebiscito da parte dei telespettatori. Anche Jessica Mazzoli, assente dal programma già da due settimane, ha dovuto dire addio alla sua ...

Grande Fratello 2019 - nomination e pagelle/ Tradimenti e due di picche - 5a puntata shock! : pagelle Grande Fratello 2019 e nomination: nella quinta puntata Cristian Imparato è stato eliminato, Francesca De Andrè ha scoperto un tradimento.

Grande Fratello 16 - la 5ª puntata su La5 e online su Mediaset Play : eliminato Cristian : Prosegue la marcia trionfale della sedicesima edizione del padre di tutti i reality: il Grande Fratello. Lunedì 6 maggio, infatti, è stata trasmessa in prime time su Canale 5 la 5ª diretta serale dello show nel corso del quale è stato eliminato Cristian Imparato ed è rientrata in casa l'ex concorrente Ivana Icardi per un confronto con Gianmarco Onestini e Valentina Vignali. Chi non ha avuto la possibilità di seguire in diretta la quinta puntata ...

Jessica Mazzoli lascia il Grande Fratello : 'Formalità - che non dipendono da noi - non mi permettono di proseguire il percorso' : Jessica Mazzoli non è più una concorrente del Grande Fratello 2019. Durante la diretta della quinta puntata è stata ufficializzata la notizia, in collegamento Jessica ne ha spigato le motivazioni : '...