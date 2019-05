«Grand Theft Europe» | la truffa che costa 50 miliardi agli Stati europei

open.online

(Di martedì 7 maggio 2019) Cinquantadi euro sottratti ogni annoi, secondo le stime della Commissione. È questo quello che viene definito il «furto del secolo», una frode all'Iva che sfrutta le falle ...

Greennman : Da Vienna a Londra, ecco cosa rivela l’inchiesta «Grand Theft Europe», un 'riassunto' di quanto scoperto in tutta E… - LeftHandedLab : In occasione dell’uscita dell’inchiesta Grand Theft Europe di 35 media in 3o Paesi (per il Sole 24 Ore hanno scritt… - nicola_giusto : In occasione dell’uscita dell’inchiesta Grand Theft Europe di 35 media in 3o Paesi (per il Sole 24 Ore hanno scritt… -