Governo | Di Maio in pressing su Siri ' Ultimo giorno per il passo indietro | faccia la cosa

Siri - Di Maio : voteremo revoca - ma nessuna crisi di Governo | : Il leader del M5s tira dritto: "Dopo il voto per la decadenza non sarà M5S a chiedere una crisi di governo". Conte: "In Consiglio dei ministri non andremo alla conta". Salvini: "Vado tranquillo al Cdm"...

I sospetti di Di Maio : Salvini vuole far cadere il Governo e andare al voto anticipato con il centrodestra : Una doppia ombra che si allunga: quella del Consiglio dei ministri di domani, che potrebbe segnare uno spartiacque nella storia dell'esecutivo legastellato, e quella - parallela - dei sospetti. Luigi ...

Siri - Di Maio : 'Sconsiglio di arrivare al vertice del Governo'. Giorgetti : 'Evidente un po' di clima persecutorio' : Il Movimento 5 stelle è tornato a chiedere le dimissioni di Siri: 'I magistrati faranno il loro lavoro come hanno sempre fatto, ma la questione di opportunità politica sollevata dal M5S riguarda, ...

Caso Siri - Di Maio : 'Va rimosso - getta ombre sul Governo' : 'Penso che il Caso Siri sia la cosa che più fa arrabbiare gli italiani da 20 anni. La cosa importante in questo momento è rimuovere quel sottosegretario che, secondo me, getta ombre su tutto il ...

Caso Siri - Di Maio : 'Va rimosso - getta ombre sul Governo' : 'Penso che il Caso Siri sia la cosa che più fa arrabbiare gli italiani da 20 anni. La cosa importante in questo momento è rimuovere quel sottosegretario che, secondo me, getta ombre su tutto il ...

Di Maio avverte Salvini : “Se fai cadere il Governo sarai colpevole davanti ai mercati - assumiti le responsabilità” : Non si placano gli animi sulla questione Siri, il pensiero va subito al governo che potrebbe vacillare e far esplodere in senso negativo i mercati. Di Maio avverte il leghista: “sarai colpevole davanti ai mercati” Più delle convenienze politiche, più della lussuria di potere e del contratto di governo, è la paura dei «mercati» ad … Continue reading Di Maio avverte Salvini: “Se fai cadere il governo sarai colpevole davanti ...

Di Maio : Siri va rimosso - getta ombre sul Governo : Di Maio su Siri:"La cosa importante in questo momento e' rimuovere quel sottosegretario che, secondo me, getta delle ombre su tutto il Governo.

Caso Siri - Di Maio : «Va rimosso - getta ombre sul Governo» : «Penso che il Caso Siri sia la cosa che più fa arrabbiare gli italiani da 20 anni. La cosa importante in questo momento è rimuovere quel sottosegretario che, secondo me, getta...

Di Maio insiste : "Siri getta ombre su tutto il Governo - va rimosso" : Il MoVimento Cinque Stelle non si tappa la bocca sul caso Siri, come gli era stato intimato ieri dal ministro dell'Interno Matto Salvini. Caso Siri, Salvini contro M5S: 'Tappatevi la bocca, è l'ultimo avviso' La questione sarà discussa in Consiglio dei Ministri. "La cosa importante in questo momento è rimuovere quel sottosegretario che secondo me getta delle ombre su tutto il ...

Caso Siri - Di Maio : 'Niente crisi di Governo se non la apre la Lega' : Il leader M5s, Luigi Di Maio, esclude una crisi di governo "a meno che non sia la Lega a chiederla dopo il voto in Consiglio dei ministri" sul Caso Siri. Il vicepremier spiega che "la spaccatura nel ...

Scontro continuo nel Governo sul caso Siri. Di Maio : 'La Lega abbia il coraggio di cacciarlo'. Salvini : 'Tappatevi la bocca' : A 48 ore dal Consiglio dei ministri che potrebbe revocare l'incarico del sottosegretario leghista, indagato per corruzione, non si abbassano i toni nella maggioranza. Il vicepremier dei 5 Stelle ...

Governo - Di Maio : “La Lega attacca il ministro Trenta per coprire il caso Siri. Castrazione chimica arma distrazione di massa” : “Capisco la difficoltà della Lega ma non serve che la Lega attacchi il ministro della Difesa Trenta per provare a coprire il caso Siri, per coprire il caso Siri basta farlo dimettere”. Così Luigi Di Maio intervenendo ad Assemini in Sardegna. “Leggo di sondaggi per cui la Castrazione chimica è maggioritaria nel Paese ma non vi hanno detto che deve essere volontaria e che si applica solo ai reati minori, per anni di carcere. E se ...

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli : continue liti nel Governo - Matteo Salvini e Luigi Di Maio perdono consensi : Le troppe e continue liti nel governo stanno penalizzando i due vicepremier. Non solo Luigi Di Maio, ora anche Matteo Salvini. Seppure, a oggi, "un italiano su due esprime valutazioni positive per il governo (contro il 39% di giudizi negativi) e il 53% per il presidente del Consiglio (contro il 37%)

Sondaggi politici - scende il gradimento dei leader di Governo : in calo Conte - Salvini e Di Maio : Un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia le difficoltà del governo, con i suoi esponenti in calo nel gradimento degli italiani. Scendono i consensi sia del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che - in misura più marcata - dei suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio.Continua a leggere