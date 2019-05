Google svela uno smartphone low cost | il Pixel 3A Più potenza per l' assistente virtuale

Svelati i Google Pixel 3a : render ufficiali ne mostrano il design : I render ufficiali dei Google Pixel 3a e Pixel 3a XL non depongono a loro favore, nel senso che ricordiamo, e neanche troppo alla lontana, le cornici dei Pixel 3, già criticati a loro tempo per l'eccessivo spessore dei bordi superiori ed inferiori, ritenuti un po' fuori moda in un periodo in cui andavano, come oggi del resto, per la maggiore i device bezel-less, arricchiti da soluzioni più o meno apprezzate, come il notch prima ed i display ...