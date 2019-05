Google svela Pixel 3a | il suo primo smartphone di fascia media

Google svela uno smartphone low cost - il Pixel 3A. Più potenza per l'assistente virtuale : Alla conferenza per gli sviluppatori I/O in California, Big G svela le novità per Assistant, già su un miliardo di dispositivi. E punta sull'evoluzione dei dispositivi connessi e della realtà aumentata

Google Pixel 3a spunta su Geekbench svelando probabili specifiche a breve distanza dal lancio : Google Pixel 3a sarebbe comparso nel database di Geekbench suggerendoci alcune delle sue specifiche tecniche: andiamo a scoprire come se l'è cavata col benchmark.

Al Google I/O 2019 sarà svelato il misterioso Project Euphonia : Pare che durante l'edizione del 2019 di Google I/O, il colosso di Mountain View svelerà una nuova tecnologia di accessibilità, il cui nome è "Project Euphonia"

Svelati i Google Pixel 3a : render ufficiali ne mostrano il design : I render ufficiali dei Google Pixel 3a e Pixel 3a XL non depongono a loro favore, nel senso che ricordiamo, e neanche troppo alla lontana, le cornici dei Pixel 3, già criticati a loro tempo per l'eccessivo spessore dei bordi superiori ed inferiori, ritenuti un po' fuori moda in un periodo in cui andavano, come oggi del resto, per la maggiore i device bezel-less, arricchiti da soluzioni più o meno apprezzate, come il notch prima ed i display ...

Google - il 7 maggio saranno svelati i nuovi Pixel : Il 3a e 3a XL durante la Conferenza degli sviluppatori verranno presentati gli smartphone di fascia media con fotocamera singola

Un brevetto ci svela il presunto design di Google Pixel Watch : Nelle ultime settimane si sono fatte più insistenti le voci secondo cui il team di Google avrebbe deciso che è giunta l'ora di lanciare il Google Pixel Watch

Stadia : Google svela al mondo il futuro del gaming alla GDC 2019 : Molta era la curiosità che gravitava intorno a Google, soprattutto da quando è stato confermato che l’azienda di Mountain View sarebbe stata presente alla Game Developers Conference di San Francisco, uno degli eventi più importanti dedicati all’intrattenimento videoludico. Molti gli indizi trapelati in vista dell’evento, che puntavano tutti su un’unica certezza: la volontà del colosso statunitense di entrare con forza ...