Google Duplex ci prenoterà auto e biglietti del cinema | tutto da solo

Google Duplex inizia a diffondersi negli USA anche per i dispositivi non pixel come Samsung Galaxy S10 : Un membro di XDA ha confermato che sta Google Duplex si sta diffondendo anche sui dispositivi non pixel dopo averlo utilizzato su un Samsung Galaxy S10+ per effettuare una prenotazione in un ristorante tramite Google Assistant che è andata a buon fine. Google Duplex ha reso possibile effettuare la prenotazione in meno di un minuto, lasciando a Google Assistant il compito di gestisce il resto. L'articolo Google Duplex inizia a diffondersi negli ...