Godin saluta l’Atletico Madrid | “sono i miei ultimi giorni qui | grazie a tutti”

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019)si unirà all’Inter nella prossima stagione, ma prima ha volutore i tifosi dell’Atleticoche lo hanno tanto amato “Mi sento un po’ nervoso, molto più di quando affronto una partita. Voglio ringraziare tutto l’Atletico: compagni di squadra, fisioterapisti, staff tecnico, leggende, famiglia e dirigenti. Questi sono icoi colchoneros, le mie ultime due partite. Volevo comunicarvelo io, in prima persona, perché sono un tifoso in più di questa squadra e perché rispetto questa maglia. L’Atletico per me non è stato solo un club, ma una famiglia, una forma di vivere la vita. Non avrei immaginato un momento come questo“. Ha esordito cosìin conferenza stampa, annunciando l’addio all’AtleticoIl calciatore promesso sposo dell’Inter, ha poi proseguito: “Sono ...

sechesi : L'Atletico ha salutato Godin come si saluta un pezzo di storia di un club calcistico (come già fatto da altre squad… - calciomercatoit : ???#Inter - #Godin in conferenza saluta l'#AtleticoMadrid: 'Concludo un ciclo spettacolare, sono le mie ultime gare… - mikyubolo : Ramsey saluta l Arsenal e si ufficializza alla juve, Godin saluta L atletico e si ufficializza all Inter, Leonardo… -