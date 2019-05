Global Seafood Expo | appello dei pescatori pugliesi | “Il mare ci parla | noi dobbiamo

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) “Ilci. Bisognava ascoltare le sue parole affinché non si arrivasse a questo punto”. E’ quasi un grido di disperazione quello che si leva dai. Are è Mauro Lo Popolo, un ex pescatore di Bisceglie, ma a pensarla come lui sono in tanti. Rocco Cazzato, di Tricase, pescatore da 5 generazioni, racconta che “50 anni fa erano sufficienti 200 metri di pesca per guadagnarsi la giornata, oggi 2 chilometri non bastano”. Secondo Leonardo Lo Popolo, anche lui pescatore, “le grandi tecnologie da una parte ci aiutano ma dall’altra distruggono il. Prendiamo i pesci sotto misura e non questo va bene perché ilnon lo facciamo mai riposare”.Le voci deiche raccontano l’impoverimento delAdriatico fanno da sottofondo alla, la più grande fiera al mondo di prodotti ittici, che si terrà a Bruxelles tra il 7 e il 9 ...

HelloFish_info : Il progetto #HelloFish al #Seafood Expo Global 2019 #live #pesca sostenibile e #acquacoltura - Sealogy2020 : SEALOGY® al Seafood Expo Global, Bruxelles, pad. 11, stand istituzionale delle Regioni italiane! SEALOGY® at Seafo… - LadyNews_ : Seafood Expo Global 2019: si inaugura oggi il padiglione italiano del MIPAAFT -