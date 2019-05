Gli sviluppatori di The Elder Scrolls Online sono al lavoro su un nuovo titolo tripla A

C'è una grossa grana tra Gli sviluppatori di Fortnite e la Epic Games : Essere il numero uno sul mercato, diventare un fenomeno pop facendo innamorare milioni di persone, riuscire a tenere insieme i nuovi gamer con i professionisti, resistere alla concorrenza sempre più agguerrita. Sono alcune delle missioni che si prefissa Fortnite, il battle royale che ha rivoluzionato il gaming online, e che ne orientano ogni giorno lo sviluppo. E non si tratta di un compito facile, come hanno dimostrato alcuni eventi recenti. ...

C'è una grossa grana tra Gli sviluppatori di Fortnite e la Epic Games : Essere il numero uno sul mercato, diventare un fenomeno pop facendo innamorare milioni di persone, riuscire a tenere insieme i nuovi gamer con i professionisti, resistere alla concorrenza sempre più agguerrita. Sono alcune delle missioni che si prefissa Fortnite, il battle royale che ha rivoluzionato il gaming online, e che ne orientano ogni giorno lo sviluppo. E non si tratta di un compito facile, come hanno dimostrato alcuni eventi recenti. ...

Google apre aGli sviluppatori di app per Android Automotive : si parte dalla multimedialità al Google I/O : Sul blog dedicato agli sviluppatori, Google ha anticipato una parte delle novità che saranno annunciate al prossimo Google I/O su Android Automotive L'articolo Google apre agli sviluppatori di app per Android Automotive: si parte dalla multimedialità al Google I/O proviene da TuttoAndroid.

PS5 e la nuova Xbox più potenti di Google Stadia? Nessun dubbio per Gli sviluppatori esterni : È ancora relativamente presto per poter parlare di PS5, della nuova Xbox o di Google Stadia, con la battaglia per la prossima generazione videoludica che è ancora lungi dal cominciare. Certo, ci sarebbero obiezioni da fare in merito, visti i diversi leak che hanno interessato in particolar modo la futura console Sony e quella di debutto di Google, con la rete che ha cominciato a fermentare nell'attesa di indicazioni ufficiali da parte dei ...

Gli sviluppatori ora possono verificare gli utenti di app mobili tramite WhatsApp anziché SMS : Facebook ha rilasciato oggi un nuovo SDK che consente agli sviluppatori di creare app in cui gli utenti possono scegliere di ricevere i loro codici di verifica tramite l'app WhatsApp installata sul proprio smartphone anziché tramite SMS. Una volta integrato in un'app per iOS o Android, l'SDK di WhatsApp consente agli sviluppatori di offrire agli utenti la possibilità di ricevere il ??loro codice di verifica su WhatsApp anziché via ...

Gli sviluppatori di Apex Legends confermano nuove modalità in arrivo : C'è davvero una sola critica che i giocatori PS4, Xbox One e PC possono presentare contro Apex Legends, e riguarda i pochi contenuti. Per fortuna, Respawn Entertainment è ben consapevole e probabilmente risolverà questo problema espandendo l'offerta di contenuti del gioco con nuove modalità e modi diversi di sperimentare lo sparatutto nel prossimo futuro, riporta Comicbook.Più specificamente, un giocatore su Reddit ha chiesto a Respawn se stanno ...

I lavori su Skyrim Together continuano - ma Gli sviluppatori "non devono nulla alla community" : Skyrim Together è una mod di Skyrim che nel corso degli ultimi mesi ha suscitato molto interesse, in quanto permette di giocare in co-op al celebre GDR di Bethesda. Come segnala Eurogamer.net, i lavori sulla mod tuttavia sono rallentati sensibilmente nelle ultime settimane, al punto che i fan si sono preoccupati dello stato di salute del progetto.Preoccupazione ritenuta insistente da Max Griot, lead programmer a capo del progetto, e che ha ...

Epic Games Store rinuncerà alle esclusive se Steam concederà l'88% dei ricavi ai publisher e aGli sviluppatori : Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, di recente ha fatto delle affermazioni particolarmente interessanti in merito alla concorrenza tra Epic Games Store e Steam.Come segnala DSOGaming, su Twitter Sweeney ha dichiarato che lo Store di Epic rinuncerebbe agli accordi di pubblicazione esclusivi a patto che vengano aumentate le percentuali di guadagno di sviluppatori e publisher su Steam, concedendo almeno l'88% dei ricavi sulla vendita dei giochi. Non ...

Secondo Gli sviluppatori - il titolo di Days Gone può assumere diversi significati agli occhi degli utenti : A soli pochi giorni dalla pubblicazione dell'esclusiva Sony Days Gone, gli sviluppatori hanno affermato che il titolo del loro action in salsa zombie trasmetterà un diverso significato a seconda dei giocatori.Come riporta PlayStation Lifestyle, Secondo il Game Director John Garvin le parole "Days Gone" trasmettono l'importanza del ciclo giorno-notte e di come impatterà le meccaniche di gioco dell'opera:"Riguardo al titolo del gioco, esso può ...

Il Play Store sposta il pulsante per la lista dei desideri e Gli sviluppatori possono abilitare le nuove icone : Senza tanti preavvisi Google sta continuando i test per cercare di migliorare le funzionalità del Play Store e dopo l'apparizione dei download simultanei, un'altra modifica minore riguarda l'opzione per aggiungere app alla lista dei desideri che ora diventa più facilmente raggiungibile. Gli sviluppatori possono iniziare a caricare lo stile aggiornato delle icone delle app nel Play Store da oggi con la possibilità di continuare a utilizzare le ...

Gli sviluppatori di Halo Infinite rispondono ai rumor riguardanti una modalità Battle Royale : Pochi giorni fa hanno iniziato a circolare delle voci secondo cui Halo Infinite avrebbe avuto al suo interno una modalità Battle Royale, simile a PUBG ed Apex Legends.Ovviamente la risposta di 343 Industries non si è fatta attendere. Come riporta Dexerto, Frank O'Connor, sviluppatore di Halo Infinite, si è preso la briga di rispondere a questi rumor.La riposta è apparsa sul popolare forum Resetera (dove tra l'altro era partito tutto quanto). Lo ...

Spider-Man : Gli sviluppatori svelano un easter egg che nessuno aveva ancora scoperto : Spider-Man di certo abbonda di easter egg nascosti dagli sviluppatori di Insomniac Games. Alcuni riguardano personaggi iconici dell'universo Marvel, come Daredevil e Iron Fist, mentre altri ad eroi decisamente meno conosciuti.E a quanto pare ci sono talmente tante chicche nascoste che almeno una è sfuggita agli occhi dell'attentissima e numerosa community che circonda il gioco.Come riporta Kotaku, il lead designer Elan Ruskin, ha svelato su ...

Mortal Kombat 11 : Gli sviluppatori svelano le date in cui sarà possibile avviare il pre-load : L'arrivo di Mortal Kombat 11 è ormai questione di pochissimi giorni e gli sviluppatori, dopo aver pubblicato il trailer di lancio, hanno comunicato le date in cui sarà possibile avviare il pre-load sulle varie piattaforme.NetherRealm ha condiviso su Twitter un post in cui vengono mostrate con precisione le date per le versioni PS4, Xbox One, Switch e PC.Per quanto riguarda le versioni Xbox One e Nintendo Switch, il pre-load è già disponibile, ...

343 Industries : Gli sviluppatori di Halo ammettono di aver affrontato "problemi crescenti" nel corso degli anni : 343 Industries è stata fondata nel 2007 per dirigere il franchise di Halo dopo che Microsoft e Bungie hanno concluso i loro rapporti.Tuttavia, i giochi condotti da 343 sono stati alquanto controversi. Alcuni fan si sono divisi sui cambiamenti che la compagnia ha apportato alla serie, sia per quanto riguarda gli aspetti del gameplay, sia per i cambiamenti alla trama. Innegabilmente, la popolarità della saga si è in qualche modo indebolita ...