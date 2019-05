Gli arresti per corruzione e la Superchampions

Questura : Polfer ha effettuato 12.628 controlli durante festività - 11 Gli arresti e 38 denunce : Roma – Circa 12 mila e seicentoventotto persone controllate, 11 arresti, 38 denunciati in stato di liberta’; 250 pattuglie impiegate a bordo treno per i 627 treni scortati, 36 le contravvenzioni di cui 26 contestate in materia ferroviaria, 21 i minori rintracciati ed affidati alle rispettive famiglie e 3 le persone straniere accompagnate presso i Centri per il Rimpatrio poiche’ destinatari di un ordine di espulsione dal ...

Rubano in 24 appartamenti truffando anziani - aGli arresti 4 donne rom : Teramo - Dalle prime ore di oggi i carabinieri del Comando provinciale di Ancona e quelli di Teramo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Ancona, su richiesta della Procura, nei confronti di quattro donne rom. Sono accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti pluriaggravati, in concorso e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. Le indagini, ...

Tangenti : tra arresti consiGliere Regione : ANSA, - MILANO, 7 MAG - Ci sono il consigliere regionale Fabio Altitonante, sottosegretario all'area Expo della Regione Lombardia e il consigliere comunale milanese e vicecoordinatore regionale di ...

Tangenti per Gli appalti - 28 arresti tra Lombardia e Piemonte : coinvolti politici e funzionari pubblici : In Lombardia e Piemonte i carabinieri di Monza e la guardia di finanza di Varese stanno eseguendo 43 ordinanze di custodia cautelare, di cui 12 in carcere, nell'ambito di un'inchiesta...

Permessi di soggiorno irregolari - arresti a CaGliari : coinvolti anche due componenti della commissione rifugiati : L'organizzazione era composta di cittadini del Bangladesh e da italiani: i due segretari sono dipendenti del ministero dell'Interno

Bundesliga - 14 arresti per Gli scontri tra tifosi di Friburgo e Fortuna Dusseldorf : scontri violenti dopo la partita di calcio della Bundesliga tedesca tra i tifosi del Friburgo e del Fortuna Düsseldorf, che hanno portato a 14 arresti e diversi feriti. I due gruppi di ultras hanno apparentemente cercato lo scontro vicino ad una stazione di servizio. Quando i tifosi del Fortuna hanno lasciato il loro autobus, i loro avversari del Friburgo erano già lì ad aspettare che li affrontassero. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE ...

Minorenne "drogata e violentata dal gruppo" : tre persone sono finite aGli arresti domiciliari : La 16enne era stata invitata da un'amica italiana di 31 anni nella sua villa a Trissino (Vicenza), è stata indotta a fumare hashish e sniffare cocaina per poi essere violentata da tutti e tre: anche con i sex toy

Pesaro - pensionato imbavaGliato e ucciso in casa : 4 arresti : Pesaro, 3 mag., askanews, - Lo avevano ritrovato morto il 17 marzo 2019, legato e imbavagliato nella sua casa di campagna a San Lorenzo in Capo, in provincia di Pesaro e Urbino,. Il primo maggio i ...

Anziano legato e ucciso a Pesaro - quattro arresti : incastrati da dna e telecamere videosorveGlianza : quattro persone sono state arrestate con l’accusa di aver ucciso Sesto Grilli, un pensionato di 74 anni a San Lorenzo di Campo (Pesaro) dopo averlo legato con una corda intorno al torace e imbavagliato con un nastro. L’aggressione è avvenuta il 17 marzo scorso e, secondo gli investigatori, si è trattato di una rapina. Sul posto sono state ritrovate le tracce del Dna di due degli arrestati. Il gruppo è stato anche registrato dalle ...

Bimbi maltrattati - maestra aGli arresti : ANSA, - TORINO, 3 MAG - Una maestra elementare è stata messa agli arresti domiciliari, a Torino, per maltrattamenti sui bambini. A eseguire il provvedimento è stata la polizia municipale. La donna, di ...

Bimbini picchiati in aula - maestra aGli arresti domiciliari : Di nuovo bambini maltrattati a scuola: una maestra elementare è stata messa agli arresti domiciliari, a , sospettata di aver usato maniere coercitive sugli alunni. A eseguire il provvedimento è stata ...