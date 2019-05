Giudice sportivo | Milan | 3 giornate a Paquetá | campionato finito

Serie A - Giudice sportivo : stangata per Paquetà - stop di 3 turni : ROMA - Stagione finita per Paquetà. Già diffidato, il centrocampista brasiliano del Milan paga a caro prezzo l'espulsione contro il Bologna per la manata all'arbitro Di Bello. Paquetà è stato ...

Serie D - Giudice sportivo : fermato per una giornata Caruso della Lavagnese risultati : ... Monticone, Ngom, Folgore Caratese,, Zavatto, Fezzanese,, Pavesi, Cintoi, Bettoni, Casale,, Taddei, Unione Sanremo,, Maglie, Pro Dronero,, Santonocito, Milano City,, Castelletto, Borgosesia,, Scienza,...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice Sportivo : Il Giudice Sportivo, Emilio Battaglia, ha reso note le decisioni dopo la 36^giornata di Serie B. Sei gli Squalificati, tutti per un turno: Benali (Crotone), Bianco (Perugia), Bisoli (Brescia), Kragl (Foggia), Pucino (Salernitana), Zaccagni (Verona). Tra le società, ammenda di 3500 euro al Benevento.

Juventus-Torino - arriva la sentenza del Giudice sportivo per Mazzarri : Juventus-Torino – Il Derby è già iniziato, una partita speciale che per la città di Torino è quasi un evento. Nessuna squalifica per il tecnico del Torino. Walter Mazzarri, allenatore del Torino, sarà regolarmente in panchina per il derby di venerdì sera contro la Juventus. Il Giudice Sportivo, infatti, gli ha comminato solo una multa

Giudice sportivo : una giornata di squalifica per Romagnoli : Se la cava con una giornata di squalifica Alessio Romagnoli - in quanto capitano la sanzione poteva essere raddoppiata -, espulso nel corso di Torino-Milan per un applauso rivolto all'arbitro Guida . ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice sportivo per la 35giornata : La 34giornata di Serie A è andata in archivio con la vittoria fondamentale in chiave Champions dell'Atalanta contro l'Udinese e del successo esterno del Sassuolo sul campo della Fiorentina.

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice sportivo : 13 i calciatori fermati [DETTAGLI] : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 30 aprile 201 9 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) calciatori calciatori ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA Dl GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA Dl € I .500 00 ROMAGNOLI Alessio (Milan): per proteste nei confronti degli ...

Lazio - il Giudice sportivo chiude curva con condizionale per cori razzisti in Coppa Italia : Un turno con la curva Nord della Lazio senza tifosi, ma con la condizionale: è questa la decisione del Giudice Sportivo della Lega di serie A contro la società biancoceleste per i cori "di ...

Squalificati Serie B - le decisioni del Giudice sportivo : stangata per il Venezia : Squalificati Serie B – Le decisioni del Giudice Sportivo a seguito delle gare valide per l’ultimo turno di campionato: sono 15 i calciatori fermati: Squalificati Serie B: 2 TURNI – Lombardi (Venezia) “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose”. 1 TURNO – Bellusci (Palermo), Djuric, ...