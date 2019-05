Giro d’Italia 2019 | le squadre italiane Professional al via Obiettivi e corridori di

oasport

(Di martedì 7 maggio 2019) Saranno tre le formazioniche cercheranno di ben figurare ald’Italia. L’Androni Giocattoli-Sidermec sarà al via grazie alla vittoria della Ciclismo Cup dello scorso anno, mentre le altre due delle tre wildcard sono andate alla Bardiani-CSF e alla Nippo Vini Fantini. L’obiettivo è sempre e solo uno: dimostrare di essersi meritati l’invito al; anche per onorare il ciclismo italiano che sta vivendo un periodo alquanto buio, soprattutto per le suevolenterose di farsi vedere nell’appuntamento più importante di tutta la stagione.L’Androni Giocattoli-Sidermec avrà due punte per le tappe più insidiose; ma chi lo sa, magari anche per la classifica generale. La formazione di Gianni Savio si affiderà quindi ai bergamaschi Fausto Masnada, grande protagonista del recentissimo Tour of the Alps, come ...

